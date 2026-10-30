La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves 29 de octubre la condena a ocho años de prisión contra Aníbal Lotocki, acusado de provocar lesiones graves a Silvina Luna y otras tres mujeres durante intervenciones estéticas. El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa del médico, por lo que la sentencia quedó definitiva.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el recurso de queja presentado por los abogados del cirujano. De esta manera, se cerró la posibilidad de revisar la condena por esta vía judicial.

La sentencia también contempla una inhabilitación de diez años para ejercer la medicina. Además de Silvina Luna, las víctimas reconocidas en la causa son Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, quienes denunciaron haber sufrido graves consecuencias físicas después de someterse a procedimientos realizados por Lotocki.

El fallo representa un nuevo revés judicial para el médico, que permanece detenido desde octubre de 2023 y enfrenta otros procesos penales.

Cómo fue la causa que terminó con la condena

El proceso judicial comenzó a partir de las denuncias de las cuatro mujeres, quienes acusaron al cirujano de haber utilizado sustancias durante las intervenciones sin informarles adecuadamente sobre sus riesgos.

Según determinó la Justicia, Lotocki les aplicó un producto que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo y cantidades no recomendadas. Esta práctica les provocó lesiones y complicaciones de salud.

En febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 lo condenó inicialmente a cuatro años de prisión por lesiones graves, aunque lo absolvió del delito de estafa.

Sin embargo, en noviembre de 2023, la Cámara Nacional de Casación revisó la sentencia y elevó la pena a ocho años de prisión, al considerar que también había cometido una estafa contra Gabriela Trenchi. En esa instancia, la inhabilitación profesional pasó de cinco a diez años.

La defensa intentó revertir la decisión mediante distintas presentaciones judiciales. En abril de 2025, otra sala de Casación confirmó la condena y, finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema.

Los magistrados rechazaron la última presentación sin realizar una nueva evaluación de las pruebas. Por lo tanto, la sentencia quedó firme.

El caso de Silvina Luna y las otras causas contra Lotocki

La investigación adquirió una fuerte repercusión pública por el deterioro de la salud de Silvina Luna, quien durante años sufrió complicaciones después de las intervenciones estéticas.

La modelo desarrolló una insuficiencia renal que la obligó a someterse a tratamientos de diálisis. Finalmente, murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de permanecer internada durante casi tres meses en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Es importante señalar que la condena ratificada por la Corte corresponde a las lesiones graves provocadas a las cuatro pacientes y al delito de estafa. No constituye una sentencia por la muerte de Silvina Luna, cuya investigación se tramita de manera independiente.

Paralelamente, Lotocki enfrenta otro juicio por el homicidio de Christian Zárate, un paciente que murió en abril de 2021 después de someterse a una intervención estética en una clínica del barrio porteño de Caballito.

En ese expediente, el médico está acusado de homicidio simple con dolo eventual. También se investigan otras denuncias de pacientes que aseguraron haber sufrido lesiones graves como consecuencia de sus procedimientos.

Con la decisión de la Corte Suprema, Lotocki agotó las posibilidades de revisión de la condena de ocho años dentro de este proceso judicial.