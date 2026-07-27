Mientras avanza la investigación por el asesinato de Thiago Estrella, el joven que murió tras permanecer internado varios días luego de ser baleado en el barrio Los Toneles, su familia volvió a reclamar justicia. Esta vez fue su abuela, Sandra Aguilera, quien expresó su dolor a través de varias publicaciones en Facebook y pidió que los dos acusados reciban prisión perpetua.

En sus mensajes, la mujer dirigió un fuerte reclamo a la Justicia y manifestó que ninguna persona tiene derecho a quitarle la vida a otra. Además, sostuvo que espera que el juez dicte la máxima condena para el padre y el hijo que permanecen detenidos por el caso.

En una de sus publicaciones escribió: "Señor Jesús, que estos hijos de mil puta paguen lo que hicieron porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Solo Dios tiene ese derecho. Justicia. Que el juez dicte perpetua para los dos".

En otro de los mensajes volvió a pedir una condena ejemplar y aseguró que espera que su nieto pueda "descansar en paz" una vez que se haga justicia. "Justicia por la muerte de mi nieto. No es un perro, es una persona. Thiago tiene que descansar. Estos van a pagar perpetua para los dos", expresó.

En la primera publicación realizada tras conocerse la muerte del joven, Aguilera también reclamó: "Justicia por haber matado a mi nieto. Que paguen los dos, padre e hijo".

Thiago Estrella falleció días después de haber recibido un disparo durante un violento episodio ocurrido en el barrio Los Toneles. Desde entonces, la causa avanza en la Justicia sanjuanina, mientras familiares y allegados continúan realizando pedidos públicos para que los responsables reciban la máxima pena prevista por la ley.