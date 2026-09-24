Casting de la FNS 2026: cómo inscribirse para ser parte de los shows

La Fiesta Nacional del Sol abrió este jueves 24 de septiembre la convocatoria para artistas sanjuaninos que quieran participar de las propuestas escénicas de la edición 2026. Las inscripciones son online y estarán disponibles hasta el 1 de octubre al mediodía.

La convocatoria está dirigida a artistas de distintas disciplinas que quieran formar parte del Show Artístico del Velódromo o de los grupos de Artistas Itinerantes, dos de las principales propuestas de la Fiesta Nacional del Sol. Este año, además, se incorporó una categoría destinada a niños y niñas de entre 7 y 12 años con experiencia en actuación, danza y/o canto.

Paso a paso para inscribirse

Los interesados deberán realizar la inscripción de manera online a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol, ingresando a www.fiestanacionaldelsol.com.

La convocatoria quedó habilitada este jueves 24 de septiembre a las 12:00 y permanecerá abierta hasta el jueves 1 de octubre a las 12:00. Quienes quieran participar deberán completar el formulario correspondiente dentro de ese período.

La selección contempla artistas de diferentes disciplinas y apunta a conformar el elenco que tendrá participación en las distintas propuestas de la edición 2026.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está destinada a artistas locales con experiencia en disciplinas como actuación, danza y canto. Una de las novedades de este año es la incorporación de chicos y chicas de 7 a 12 años, quienes también podrán presentarse al casting.

En total, la organización prevé seleccionar 450 artistas para integrar las diferentes propuestas escénicas de la Fiesta Nacional del Sol.

Los detalles fueron presentados durante una conferencia de prensa encabezada por Analía Vilches, secretaria de Cultura; Pablo Pastor, productor general de la FNS; Belén Montilla, directora del Show Artístico del Velódromo; Lorena Arredondo, co-directora del espectáculo, y Maru López, directora de Artistas Itinerantes.

La convocatoria busca incorporar talento sanjuanino a los espectáculos de la edición 2026 y representa también una oportunidad de participación laboral para artistas de la provincia.

Inscripciones: del 24 de septiembre a las 12:00 al 1 de octubre a las 12:00.



Dónde: www.fiestanacionaldelsol.com.