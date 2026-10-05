En el marco de Castralat, la jornada latinoamericana de esterilizaciones que se realiza de manera simultánea en distintos países de la región, San Juan llevó adelante un operativo especial en el Paseo de las Palmeras.

Martín Pallaro, coordinador de las unidades de Zoonosis, explicó a DIARIO HUARPE que durante la jornada se realizaron 60 cirugías, distribuidas en tres turnos de 20 intervenciones cada uno.

“Es una jornada que se hace todos los años en concientización a las tenencias responsables”, señaló Pallaro, aunque aclaró que la tarea no se limita a esta fecha.

“Las cirugías nosotros las hacemos absolutamente todos los días en las tres unidades que tenemos”, explicó.

(Foto DIARIO HUARPE)

Los beneficios van más allá de la mascota

Pallaro remarcó que la esterilización tiene beneficios tanto para los animales como para la comunidad. En el caso de las hembras, permite reducir patologías reproductivas como la piometra, infecciones uterinas y tumores mamarios, mientras que en los machos disminuye problemas relacionados con la próstata.

Pero el impacto también es social. “Al reducir la población canina o regularla, que es lo que hacemos nosotros, es proporcionar la disminución de enfermedades zoonóticas”, explicó.

Además, señaló que la práctica ayuda a evitar accidentes vinculados a animales sueltos.

“Esta práctica apunta a disminuir todo eso”, afirmó, en referencia también a animales atropellados y a situaciones en las que perros pueden provocar accidentes con bicicletas o motos.

Creció la demanda de castraciones

Según Pallaro, durante todo el año existe una demanda permanente y los turnos suelen completarse rápidamente.

“Nosotros la verdad que tenemos los turnos siempre a tope y de hecho cuando algún turno nos viene algo se sustituye ahí nomás”, contó.

El coordinador también destacó un cambio en el perfil de las mascotas que llegan para ser esterilizadas. Antes, explicó, el 70% de las intervenciones correspondía a caninos y el 30% a felinos. Actualmente, esa proporción prácticamente se invirtió.

“Eso quiere decir que el trabajo que hemos estado realizando estos años está funcionando bastante”, sostuvo.

Qué deben tener en cuenta los dueños

Pallaro aclaró que las cirugías se realizan con un protocolo y que antes de la intervención se brinda una charla prequirúrgica para explicar los procedimientos y posibles riesgos.

“Como cualquier cirugía tiene sus riesgos. Pero nosotros tenemos un equipo de profesionales que hace muchos años venimos trabajando en esto”, explicó.

Para llevar a una mascota a una cirugía programada, uno de los requisitos principales es que tenga 12 horas de ayuno. Además, debe existir certeza de que no esté en gestación.

En el caso de los perros, no deben estar en celo ni presentar sangrado. Para los animales que tuvieron cría, deben haber pasado al menos 60 días en caninos y 30 días en felinos.

Pallaro destacó que, pese a los riesgos propios de cualquier intervención, el procedimiento permite prevenir enfermedades posteriores.

“Dentro de todo es muy confiable. Tenemos muy baja mortalidad”, afirmó. Y agregó: “Vale la pena, porque lo salvás al animal de otras patologías que son bastante peores y terminan en una anestesia mucho más complicada”.