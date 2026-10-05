San Juan será escenario este lunes 5 de octubre de una jornada especial de castración en el marco de la V Jornada de Castración Masiva en América Latina (Castralat), una iniciativa continental que busca generar conciencia sobre la sobrepoblación de perros y gatos.

La actividad estará a cargo de la Sección Zoonosis y se desarrollará de 8 a 16 en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo.

Para esta jornada se habilitarán 60 turnos exclusivos, por lo que los vecinos interesados deberán solicitar su lugar previamente.

Cómo conseguir uno de los turnos

Los turnos podrán gestionarse mediante el código QR que será difundido en las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud.

De esta manera, quienes quieran acceder a la esterilización deberán realizar la solicitud a través de ese mecanismo y obtener uno de los cupos disponibles para la jornada.

La actividad se realizará durante una única jornada y los turnos estarán limitados a las 60 plazas previstas por la organización.

El objetivo es reducir la sobrepoblación animal

Castralat busca instalar la castración como una herramienta de prevención frente al crecimiento de las poblaciones de perros y gatos.

La propuesta se desarrolla bajo el enfoque de “Una Salud”, que plantea una mirada integral sobre la relación entre la salud humana, animal y ambiental.

Desde el Gobierno de San Juan también se destaca la esterilización como una herramienta para evitar la reproducción masiva de perros y gatos. El servicio de esterilización de mascotas forma parte de las acciones sanitarias y ambientales que se desarrollan en la provincia.

Por eso, la jornada en el Parque de Mayo apunta no solo a realizar intervenciones quirúrgicas, sino también a promover la tenencia responsable y la prevención como herramientas para abordar la problemática de la sobrepoblación de animales.