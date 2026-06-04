El equipo periodístico de GRUPO HUARPE, encabezado por Ana Paula Zabala, se encuentra en Estados Unidos aguardando por el comienzo de la Copa de Mundo 2026. Mientras tanto, la Ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, sigue mostrando lugares e historias interesantes para contar.

Aunque falten pocos días para el campeonato donde jugará la Selección Argentina, los habitantes de Orleans están más entusiasmados con las celebraciones por el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, donde hay jornadas y actividades que se vienen preparando con antelación para festejar este acontecimiento durante un mes y cuya fecha central será el 4 de julio. En ese contexto, amarró al puerto principal de la ciudad costera, la Fragata Libertad, el buque insignia de la Armada Argentina, que, junto a su tripulación, participará de dichos festejos.

Un dato relevante es que, en la fragata se encuentran tripulando cinco sanjuaninos: Alejandro Castro, de Santa Lucía; Enzo Chicala, de Pocito; Fernando Barrera, de Caucete; y Jairo Sánchez y Mauricio Bustos, ambos de Jáchal.

Fue así que Ana Paula llegó hasta el muelle para hablar con los marinos sanjuaninos que se encuentran en la nave, en especial, con el maquinista Jorge Alejandro Castro, el suboficial mayor de mar de más trayectoria.

Suboficial Mayor de Mar Jorge Alejandro Castro, que realizó ocho viajes a bordo de la fragata y ahora va por el noveno, antes de su retiro (Foto de Soledad Aznarez).

Castro viajó ocho veces a bordo de la fragata, esta es su novena travesía por el mundo, sin embargo, será el último viaje antes de su retiro. A sus 51 años de edad, ejerce como contramaestre general y suboficial de unidad de la nave, con más de 200.000 millas navegadas y unos 2.200 días en ultramar.

El marino sanjuanino tenía 15 años cuando descubrió su vocación, cuenta la historia que cuando caminaba por la peatonal del centro, se encontró con un cartel promocional que invitaba a los jóvenes a sumarse a la Armada Argentina en 1990.

Así fue cómo comenzó todo para él y fue justamente el buque escuela y los años de servicio que lo llevó a vivir en el mar.

“Normalmente siempre tratamos de hacer todo el viaje a velas, porque, aparte de ser una embajadora argentina, incluimos el último año de instrucción para los futuros oficiales de la Marina”, contó.

El oficial sanjuanino Jorge Alejandro Castro le explica a Ana Paula las misión que tiene la expedición.

“Vivir esto es impagable. Amo lo que hago, me parece fascinante cada viaje, cada navegación que lo tomo muy a pecho. Es un orgullo estar a bordo y es mi primer amor, bueno, en realidad mi segundo amor, porque el primero es mi señora”, expresó el sanjuanino.

También, Ana Paula registró los testimonios de Enzo Chicala, que está cumpliendo su segundo año de servicio arriba de la fragata. Luego, Fernando Barrero, en su primer año cumpliendo funciones en el buque. Mientras que Mauricio Bustos, lleva desde 2006 dentro de la marina. “Es un orgullo total de pertenecer acá y representar al país”, dijo el oficial jachallero en la misma línea de opinión que el resto de sus compañeros.

Control de maquinarias y motores de la fragata Libertad (Foto de Soledad Aznarez).

El 4 de julio, a las 10 de la mañana, el buque argentino, comandando por el Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres estará navegando por el río Hudson, en Nueva York para participar de los festejos por la Independencia de Estados Unidos.



Imagen de Juan Domingo Perón dando inició a la construcción de la fragata Libertad, en 1953 (Foto de Soledad Aznarez).