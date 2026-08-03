El Ministerio de Minería de Catamarca dio inicio este lunes 3 de agosto a la etapa de consulta pública del proyecto de litio Kachi, un paso administrativo clave antes de que el yacimiento pueda avanzar hacia su construcción. El proceso se extenderá hasta el 31 de agosto y permitirá que comunidades locales, autoridades regionales y otros actores sociales accedan a la información técnica y ambiental del proyecto.

Según informó la cartera minera provincial, esta consulta es el último trámite antes de que se redacte el informe de evaluación final, del que depende la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA): el documento que aprueba un proyecto minero desde el punto de vista ambiental y fija las condiciones bajo las cuales puede operar. Sin la DIA, ninguna empresa minera puede avanzar a la etapa de construcción.

De acuerdo al cronograma difundido por las autoridades, se espera que la DIA de Kachi quede otorgada hacia el 30 de septiembre. Esa aprobación sería el paso que habilitaría al proyecto a iniciar su fase de construcción comercial.

Kachi se distingue de la mayoría de los proyectos de litio de la región por el método que utiliza para extraer el mineral: la Extracción Directa de Litio (conocida por su sigla en inglés, DLE). A diferencia del sistema tradicional, que depende de enormes piletas de evaporación al aire libre para concentrar la salmuera durante meses, la tecnología DLE separa el litio de la salmuera mediante procesos químicos o físicos que reducen drásticamente el tiempo de procesamiento y la superficie de terreno ocupada.

Según el Ministerio, uno de los ejes centrales presentados para la evaluación es la preservación de la salmuera subterránea: el proyecto contempla un circuito que permite devolver más del 95% de la salmuera ya procesada a su acuífero de origen, con el objetivo de mantener el equilibrio hidrogeológico de la zona. La salmuera es el agua salada rica en minerales que se encuentra bajo la superficie en los salares andinos, de donde se extrae el litio.

El plan operativo también prevé un aislamiento total entre la planta de procesamiento y las fuentes de agua dulce de la región, en línea con la normativa provincial de Catamarca sobre gobernanza hídrica. Además, al no requerir las extensas lagunas de evaporación propias del método convencional, el proyecto apunta a reducir su huella superficial y limitar el impacto sobre los humedales altoandinos cercanos.

Qué sigue después de la consulta

Durante agosto, el Ministerio pondrá a disposición los datos técnicos del proyecto y los modelos de participación socioeconómica previstos, con el objetivo de que los distintos actores interesados puedan conocer en detalle las medidas de seguridad ambiental propuestas para el sitio.

Una vez cerrada la etapa de consulta, la cartera minera catamarqueña avanzará en la compilación del informe de evaluación final. Si el resultado es favorable, Kachi quedará habilitado como un proyecto de litio de alta pureza orientado al mercado global de baterías.