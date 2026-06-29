Personal técnico de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM) del Ministerio de Minería de Catamarca llevó adelante una nueva fiscalización en el Proyecto Minero Zijin-Liex, ubicado en el departamento Tinogasta, esta semana. La inspección incluyó un recorrido por la planta de producción y distintos sectores operativos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los controles y monitoreos ambientales semanales que establece la normativa vigente.

Durante la inspección, los técnicos evaluaron aspectos vinculados a la gestión ambiental del emprendimiento, en línea con los mecanismos de supervisión permanente que el Ministerio de Minería provincial mantiene sobre los proyectos en operación.

Control estatal sostenido en Fiambalá

La fiscalización se enmarca en un esquema de presencia técnica continua que el Ministerio de Minería de Catamarca viene profundizando en Fiambalá. Según informó la ministra de Minería, Teresita Regalado, desde el 9 de febrero se encuentra en ejecución un programa de fiscalización permanente de la actividad minera en esa localidad, con intervención de las direcciones provinciales de Minería, Gestión Ambiental Minera y Promoción y Responsabilidad Social Minera.

En ese contexto, el Ministerio avanza en la formalización de un protocolo de actuación conjunta con el Municipio de Fiambalá, que prevé la participación de áreas municipales vinculadas a Minería, Ambiente, Higiene y Seguridad, y Gobierno, con el objetivo de ampliar el alcance del monitoreo.

Las fiscalizaciones periódicas de la DIPGAM forman parte de las acciones permanentes de control impulsadas por el Ministerio, y buscan brindar garantías a la comunidad sobre el cumplimiento de los estándares ambientales aplicables a los proyectos mineros en operación.

El proyecto: carbonato de litio en el corazón del Triángulo del Litio

Liex S.A. gestiona el Proyecto Tres Quebradas (3Q), de producción de carbonato de litio. La planta se ubica a 170 kilómetros al oeste de Fiambalá, a unos 30 kilómetros de la frontera con Chile y a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, dentro del Triángulo del Litio, donde se concentra casi el 60% de las reservas mundiales de ese mineral.

A principios de 2022, Zijin Mining adquirió el 100% de Liex S.A. mediante la compra de la canadiense Neo Lithium, cuyo principal activo era precisamente el salar 3Q.