Catamarca presentó ante BHP y Greenwing sus proyectos de cobre y litio

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo reuniones en Brisbane con representantes de BHP y Greenwing para presentar oportunidades vinculadas al cobre y al litio en la provincia, informó Salta Mining. La agenda también incluyó intercambios sobre formación técnica y cooperación con instituciones académicas.

En el encuentro con BHP participaron Dinesh Bishop, Sergio Lorenzo y Jess McPhillips. De acuerdo con la publicación, Jalil expuso el panorama de la actividad minera catamarqueña y las posibilidades de inversión en proyectos de cobre y litio.

El mandatario también se reunió con Peter Wright, director de Greenwing. La conversación estuvo centrada en los proyectos de litio que la empresa desarrolla en Catamarca y en alternativas para impulsar su crecimiento.

Reuniones sobre capacitación y cooperación

Durante la visita al Parlamento de Queensland, Jalil estuvo acompañado por el embajador argentino en Australia, Máximo Gowland. Allí se reunió con los diputados Jon Krause y Joe Kelly, copresidentes del Grupo de Amistad Parlamentaria con América Latina, además de Doug Aitken y representantes del Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland.

La institución académica brinda asesoramiento para el desarrollo de proyectos mineros en América Latina, según Salta Mining. El intercambio abordó posibles instancias de colaboración y el fortalecimiento de capacidades relacionadas con la actividad.

La capacitación de trabajadores también formó parte de la agenda. La información publicada señala que Catamarca busca estrechar vínculos con instituciones australianas con experiencia en formación técnica para la industria minera.

Encuentros previstos y participación en IMARC

La agenda contemplaba reuniones con autoridades del Centro de Investigación de Hidrógeno y Energías Renovables de la Universidad de Queensland Central, representantes de Rio Tinto y Mining Skills Australia. La fuente indicó que Rio Tinto cuenta con proyectos e inversiones en Catamarca y que Mining Skills Australia desarrolla programas técnicos y de capacitación vinculados con la minería.

Además, una delegación catamarqueña tenía prevista su participación en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC), en Sídney, hacia fines de octubre. Salta Mining presentó esa actividad como una instancia para continuar los contactos de Brisbane y dar a conocer las oportunidades mineras de la provincia ante empresas e inversores.

La información disponible describe reuniones y actividades previstas, pero no reporta acuerdos de inversión concretados. Las conversaciones con las empresas se enfocaron en presentar proyectos y explorar alternativas de desarrollo y cooperación.