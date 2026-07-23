La postal más impactante de las Cataratas del Iguazú quedó momentáneamente restringida. La empresa concesionaria del parque decidió cerrar de manera preventiva la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, luego de que el río Iguazú registrara una fuerte crecida producto de las intensas lluvias en las altas cuencas de Brasil.

La medida fue tomada por Iguazú Argentina durante la tarde del miércoles, con el objetivo de proteger a los visitantes y preservar la infraestructura del principal salto del parque.

Durante la mañana de este jueves, el caudal del río alcanzó los 9.190 metros cúbicos por segundo, con una tendencia ascendente. Los registros de la Compañía Paranaense de Energía (Copel) indicaron que el nivel del agua aumentó casi dos metros en menos de 24 horas.

Protocolo de seguridad activo

El cierre de la Garganta del Diablo se mantendrá por tiempo indeterminado y dependerá de la evolución del nivel del río y de las evaluaciones técnicas sobre las estructuras.

Los operarios del parque ya realizaron tareas preventivas, como el rebatimiento de barandas de las pasarelas, para evitar daños provocados por la presión del agua y el posible arrastre de troncos.

La reapertura del circuito será definida una vez que el caudal disminuya y el personal especializado confirme que las instalaciones se encuentran en condiciones seguras para recibir nuevamente a los turistas.

El parque sigue abierto

A pesar de la suspensión del acceso a la Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú continúa habilitado para visitantes durante las vacaciones de invierno.

Los turistas pueden recorrer con normalidad los circuitos Inferior y Superior, desde donde se pueden apreciar otros sectores del imponente paisaje natural, con el agua del río mostrando una intensidad mayor debido a la crecida.

Desde el área protegida informaron que el monitoreo de la situación es permanente y que se analizarán nuevas medidas en función del comportamiento de la cuenca.

También creció el río Uruguay

La situación climática también generó complicaciones en otros sectores de la región. El río Uruguay registró un importante aumento de nivel y pasó de 5,30 a 11,80 metros en el puerto de El Soberbio.

Ante esta situación, Bomberos y autoridades municipales realizaron evacuaciones preventivas en los barrios Unión y Chivilcoy.

Además, la Prefectura Naval interrumpió el servicio de balsas en El Soberbio, Alba Posse y San Javier debido a la fuerza de la corriente.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los ríos y recuerdan que el Iguazú tuvo antecedentes de crecidas históricas, como la registrada en junio de 2014, cuando alcanzó un caudal récord de 45.700 metros cúbicos por segundo.

El comunicado

El comunicado oficial.