Un devastador aluvión que afectó a Santiago de Chile dejó un saldo de 384 damnificados, más de 1.200 personas rescatadas y 56 viviendas completamente destruidas. La emergencia se produjo el jueves 8 de octubre en la comuna de Las Condes, donde las intensas lluvias provocaron el descenso de agua, barro y piedras desde la precordillera. Según el último balance oficial difundido este sábado, también se registraron seis heridos y alrededor de 2.000 viviendas con daños de distinta gravedad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que unas 1.000 personas debieron ser evacuadas de manera preventiva, mientras que los equipos de emergencia rescataron a vecinos atrapados en viviendas, vehículos, estaciones de servicio y otras instalaciones.

A pesar de la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni personas desaparecidas. Sin embargo, la situación continúa siendo delicada por los daños materiales y el riesgo de nuevos desplazamientos de barro y sedimentos.

Las zonas más perjudicadas fueron San Carlos de Apoquindo, Camino El Alba, Quebrada Honda Sur, General Blanche y Vital Apoquindo, donde la fuerza del agua arrastró vehículos, inundó propiedades y provocó importantes destrozos.

Más de 2.000 viviendas afectadas por el aluvión en Chile

El relevamiento realizado por Senapred permitió establecer que 56 viviendas quedaron completamente destruidas, otras 40 presentan daños mayores y 1.960 registran daños menores.

La cifra de 384 damnificados corresponde a una estimación basada en las viviendas destruidas o que sufrieron daños graves.

El fenómeno se produjo tras precipitaciones extraordinarias para esta época del año. En algunos sectores de la Región Metropolitana se acumularon hasta 144 milímetros de lluvia, una cantidad considerablemente superior a los registros habituales de octubre.

Especialistas explicaron que la acumulación repentina de agua en sectores precordilleranos favoreció la formación de un flujo de barro, piedras y sedimentos que descendió rápidamente hacia las zonas urbanizadas.

Chile mantiene la zona de catástrofe y la alerta roja

Ante las consecuencias del temporal, el Gobierno chileno declaró zona de catástrofe a Las Condes, mientras que Senapred mantiene la alerta roja por riesgo de remoción en masa en diferentes comunas de la Región Metropolitana.

La medida alcanza a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

El operativo de emergencia incluye el trabajo de 150 bomberos con 14 unidades, 170 efectivos del Ejército y 120 integrantes de la Policía de Investigaciones. A ellos se suman equipos del Ministerio de Obras Públicas y cientos de voluntarios que colaboran con la limpieza y asistencia a los afectados.

Las autoridades sanitarias también preparan operativos móviles de vacunación contra la hepatitis y el tétanos, destinados a vecinos y personal de emergencia expuestos al barro y al agua contaminada.

Investigan las causas del aluvión y cuestionan la falta de alertas

La emergencia también abrió un debate sobre las medidas de prevención y los sistemas de advertencia temprana.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) antes del aluvión. Desde Senapred explicaron que el fenómeno se produjo de manera repentina y que no fue posible establecer anticipadamente una zona precisa de evacuación.

En paralelo, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abrió una investigación para determinar las causas del desastre y establecer si existieron eventuales responsabilidades.

Entre los factores bajo análisis aparecen el estado de los canales de evacuación de agua, las condiciones del terreno y los posibles efectos de incendios forestales anteriores sobre la vegetación de la precordillera.

Mientras avanzan las investigaciones, los equipos de emergencia continúan trabajando en la recuperación de los sectores afectados y en la asistencia a las familias que perdieron sus viviendas.