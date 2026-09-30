Dos desarrolladores sanjuaninos crearon Cátedra, una aplicación que busca facilitar el acceso a oportunidades laborales para docentes y futuros docentes. La plataforma reúne en un solo lugar los llamados y ofrecimientos que se encuentran distribuidos en distintos portales y notifica a cada usuario aquellos que puede tomar.

La iniciativa surgió a partir de una situación que Franco Coll y Franco Doncel conocieron de cerca. Según explicaron a DIARIO HUARPE, tenían amigas que se habían recibido recientemente como docentes y les contaban las dificultades que encontraban para acceder a los llamados y presentarse en las escuelas.

“Vimos la posibilidad de hacer una solución y la realizamos”, contó Coll.

El funcionamiento parte de un registro sencillo. El usuario crea una cuenta e indica con qué título se recibió. La aplicación cuenta con una base de datos de alrededor de 1.500 títulos, asociados a las materias que puede dictar cada profesional.

A partir de esa información, Cátedra compara el perfil del usuario con los llamados disponibles y filtra las opciones.

El celular avisa cuando aparece una oportunidad

Uno de los objetivos principales de la aplicación es evitar que los docentes tengan que revisar diariamente distintos sitios para saber qué oportunidades laborales están disponibles.

“Te notificamos solamente las que vos necesitás, no todas”, explicó Coll.

Doncel señaló que detectaron que la información estaba repartida en diferentes portales y que eso obligaba a los docentes a realizar una búsqueda constante.

“Lo que hicimos es unificar todo en una sola aplicación y que sea accesible y fácil para cualquier docente y futuro docente”, explicó.

Según los desarrolladores, la herramienta está pensada para personas de distintas edades y niveles de experiencia en el uso de tecnología. La intención es que puedan recibir directamente en su dispositivo las oportunidades compatibles con su formación.

Una búsqueda más simple

Doncel explicó que, antes de contar con una herramienta de este tipo, un docente podía tener que ingresar varias veces por semana a diferentes sitios y consultar, según su carnet físico, qué materias estaba habilitado para dictar y qué llamados podía tomar.

Cátedra busca automatizar parte de esa tarea. Una vez cargado el título, la aplicación identifica los llamados compatibles y envía una notificación cuando aparece una oportunidad.

“Lo que hacemos es unificarlo en un solo lugar y que directamente el celular o el dispositivo que sea te avise cuando hay un llamado que podés, o alguna hora cátedra que podés dar”, explicó Doncel.

La propuesta también apunta a que más docentes puedan enterarse a tiempo de los ofrecimientos disponibles y evitar que oportunidades laborales queden sin postulantes.

Dónde descargar la app

Para comenzar a utilizar Cátedra, deben descargar la app, el usuario debe registrarse, crear una cuenta e ingresar el título con el que se recibió. Desde allí, la plataforma se encarga de mostrar los anuncios que se ajustan a ese perfil.