Catherine Fulop contó por qué "no quería" a Dybala como novio de Oriana

Oriana Sabatini y Paulo Dybala mantienen un vínculo sentimental desde mediados de 2018. Recientemente, Catherine Fulop compartió detalles sobre las sensaciones que experimentó al inicio de esta relación. En una entrevista, la actriz reconoció que ante la noticia su primera reacción fue admitir que "Me preocupé". Al ser consultada sobre si este sentimiento nacía de ciertos prejuicios, ella explicó que "Yo pensaba en que se iba a ir de casa y se fue".

La artista también reflexionó sobre la dinámica de las parejas de los deportistas y sostuvo que "La verdad que es duro para las chicas que se van a acompañar y vivir el sueño del otro".

Según su visión, este proceso implica que la mujer esté lejos de sus amistades y de su propio país mientras su compañero desarrolla su carrera profesional. A pesar de los temores iniciales, Fulop destacó las virtudes del futbolista señalando que "Es tan maravilloso, un caballero, nos ha demostrado que la ama".

En cuanto a la personalidad de su hija, la venezolana agregó que "Ori tiene su carácter, su loquera y él ama a su loca". Finalmente, se mostró conmovida por el rol paternal de Dybala y afirmó que "Me enternece de él ver el amor que le tiene a su hija. Se pone a hablar con la bebé por teléfono y lo que se ríe ella con su papá. Hizo una gran conexión con su hija".