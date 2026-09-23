Catherine Fulop reveló el dolor más grande que sufre por culpa de su nieta

A medio año de la llegada de Gia, la pequeña que vive en Italia junto a Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Catherine Fulop utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos respecto a esta etapa de abuela a la distancia.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la conductora abordó las complejidades emocionales y de adaptación que conlleva no fijar las pautas cotidianas en la crianza.

“Quería compartir con ustedes acerca de convertirme en abuela, porque uno se convierte en abuela y empieza a entrar en un mundo lleno de reglas nuevas y reglas que tú no pusiste”, afirmó al comienzo del mensaje audiovisual.

En el mismo relato, detalló cuáles son los límites con los que se encuentra a diario al relacionarse con su nieta.

"Por ejemplo, a qué hora duerme, a me come, que sí y que no. Es una sensación rara de tener que tener permiso para hacer algo que uno piensa que estaba dado por sentado", explicó la artista.

Asimismo, admitió la dificultad de mantenerse alejada de las determinaciones del hogar de su hija.

"Es fácil sentir que hay una distancia, una distancia que duele aunque nadie lo dice en voz alta", manifestó de forma directa.

Pese a lo complejo del escenario, prefirió enfocar la situación desde un lugar de comprensión pedagógica para acompañar a los flamantes padres.

"También es interesante mirar las nuevas reglas sin rechazo y entender que tus hijos están ocupando el lugar por primera vez de ser mamá o papá, y ahí está la tarea difícil, sostener las ganas de estar cerca desde otro lado", profundizó.

Para cerrar su reflexión, insistió en el valor de transformar los paradigmas personales y aceptar el crecimiento de la estructura familiar.

“Los que nos damos cuenta de esto, debemos dejar de lado esa idea que nos hicimos y darle paso a un nuevo vínculo y a una nueva forma de amar”, concluyó antes de abrir el debate entre sus miembros de la comunidad virtual preguntándoles: “¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Es así o no es así?”.