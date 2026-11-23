Catherine Fulop protagonizó un regreso cargado de emoción al volver a Venezuela después de 14 años sin visitar su tierra natal. La actriz compartió el momento a través de sus redes sociales, donde mostró su alegría por reencontrarse con su gente y, especialmente, con su mamá.

"Mi gente bella, adivinen dónde estoy. Sí, me vine nuevamente a Venezuela después de 14 años; qué emoción es volver a mi país", expresó en un video que rápidamente se viralizó. La artista también destacó la felicidad que le generó poder abrazar nuevamente a su madre.

El motivo del viaje de Catherine Fulop a Venezuela

La visita de la actriz tiene detrás un proyecto en conjunto con Venevisión, la cadena de televisión abierta venezolana. Sin embargo, más allá del compromiso laboral, Fulop manifestó que uno de sus principales deseos era reencontrarse con sus afectos.

"Soy el ser más feliz de volver, de reencontrarme con mi gente y sobre todo abrazar a mi mamá", expresó. También compartió su emoción por volver a recorrer los lugares de su país y conectarse nuevamente con sus raíces.

En otra publicación, la actriz manifestó su esperanza por el futuro de Venezuela y destacó las sensaciones que le produjo regresar. "Me llena de emoción ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país... Qué bonito es volver", escribió.

La incertidumbre que sintió antes de aterrizar

Durante una entrevista con Infama, Catherine Fulop contó que el regreso también estuvo acompañado por sentimientos de incertidumbre. La actriz explicó que durante muchos años había experimentado temor ante la posibilidad de volver a su país.

"Yo llegué al aeropuerto como con incertidumbre por no saber qué iba a pasar porque siempre, durante muchos años, sentía como un miedo que finalmente, por suerte, lo pude sobrepasar", relató. Finalmente, pudo concretar el viaje y vivir el esperado reencuentro familiar.

Las imágenes compartidas en sus redes sociales reflejaron la emoción de la artista por regresar a Venezuela después de tantos años. El abrazo con su mamá se convirtió en uno de los momentos más destacados de una visita atravesada por los recuerdos, los afectos y la alegría de volver a casa.