Catherine Fulop y el mensaje para su nieta: "Abuelar es un amor distinto"

Catherine Fulop utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras a su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, con motivo de cumplirse cinco meses de su nacimiento. La actriz venezolana, quien alterna estas publicaciones familiares con pedidos de colaboración por los recientes terremotos en su país natal, analizó el rol que ocupa actualmente en su familia. Según expresó la artista, "Cinco meses de Gia. Dicen que los nietos llegan para enseñarnos que el amor siempre puede crecer un poco más. Y es verdad".

En su relato, Fulop buscó marcar una diferencia entre la maternidad y esta nueva etapa. La conductora manifestó que "Porque abuelar es un amor distinto. Más sereno, más consciente, más agradecido. Es mirar desde el corazón a los hijos de nuestros hijos y entender que la vida nos está regalando una nueva oportunidad para maravillarnos".

Para ella, esta función implica tareas específicas como "Es cantar bajito, contar historias, ofrecer consuelo, jugar, reír y acompañar. Es volver a descubrir el mundo en una mirada limpia, en unas manos pequeñas, en una sonrisa que transforma cualquier día".

La cercanía física durante este tiempo fue un punto fundamental en su descargo. Catherine destacó el valor de la cotidianidad al decir que "Qué regalo ha sido poder verte crecer tan de cerca durante estos primeros cinco meses. Compartir tus rutinas, tus descubrimientos, tus avances y esos momentos cotidianos que parecen pequeños, pero que terminan ocupando para siempre un lugar inmenso en el alma". Sin embargo, la situación cambiará pronto debido a que los padres de la niña residen en Italia, donde Dybala tiene contrato con el club Roma hasta 2027.

Sobre la inminente distancia, la actriz reflexionó que "Y aunque pronto volverás a Roma, también sé que el amor no entiende de distancias. Claro que voy a extrañarte. Claro que dolerá no tenerte cada día entre mis brazos. Pero una parte de mí viajará contigo, y una parte de ti se quedará para siempre conmigo".

En el cierre de su mensaje, la abuela de Gia concluyó con un agradecimiento a la pequeña por enseñarle "que el corazón tiene espacios que solo se descubren cuando llega una nieta. Felices cinco meses, mi amor. Que la vida te encuentre siempre rodeada de amor, de raíces fuertes y de alas para volar".

La publicación recibió una gran repercusión y comentarios de figuras del espectáculo este lunes a las 10:35. Marley fue uno de los que reaccionó al escribir "Pero que abuela tan hermosa! Y esa nieta es un sueño! Felicitaciones".

Además, el conductor propuso un encuentro futuro entre los niños de ambas familias al agregar que "Cuando crezcan un poco mas la tenemos que juntar con Milenka, que creo es la reencarnación de Tato Bores, monologuea desde que despierta hasta que se duerme jaja! Besos Te quiero Cathy y familia".