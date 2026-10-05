Catherine Fulop y un sensible posteo en contra de ¿Oriana y Dybala?

Catherine Fulop expuso su costado más sensible al referirse a la distancia que la separa de su nieta Gia, fruto de la relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La reconocida actriz utilizó su cuenta oficial para celebrar los 7 meses de la pequeña y expresar el profundo dolor que le provoca tenerla viviendo a miles de kilómetros, en la ciudad de Roma. A través de un emotivo posteo, la artista dejó en claro lo difícil que le resulta cotidianamente no compartir el día a día con la bebé.

Durante la publicación, la conductora mostró imágenes cotidianas de la niña, aunque cuidó en todo momento su identidad al tapar el rostro con un emoji, en estricto cumplimiento con la postura de los padres de resguardar la intimidad familiar. En ese contexto, la modelo redactó palabras llenas de afecto para acompañar el registro visual. "7 meses de este amor que me desborda. Te extraño hasta en los silencios, mi Gia", manifestó al inicio del texto.

La lejanía geográfica entre Argentina e Italia fue el punto central del descargo de la abuela, quien no dudó en dejar plasmada la nostalgia que atraviesa en esta etapa de su vida. "Te extraño hasta en los silencios, mi Gia. Roma está lejos pero mi corazón vive cerquita de ti mi abejita chiquitita", agregó para remarcar que los afectos trascienden la separación física. Sobre el cierre de la dedicatoria, añadió: "Ven acá, mi amor, que a esta abuela le faltan tus abrazos".

No se trata de la primera oportunidad en la que la figura pública reflexiona sobre este proceso. En intervenciones anteriores, la venezolana analizó el rol que le toca ocupar como abuela y las transformaciones de la dinámica familiar. "Es fácil sentir que hay una distancia, una distancia que duele aunque nadie lo dice en voz alta", había expresado semanas atrás sobre la adaptación a las pautas impuestas por la nueva generación de padres.

En esa misma línea, planteó la importancia de acompañar sin interferir en la crianza de la pequeña Gia. "También es interesante mirar las nuevas reglas sin rechazo y entender que tus hijos están ocupando el lugar por primera vez de ser mamá o papá, y ahí está la tarea difícil, sostener las ganas de estar cerca desde otro lado", señaló. Finalmente, concluyó con un mensaje sobre el aprendizaje afectivo: "Los que nos damos cuenta de esto, debemos dejar de lado esa idea que nos hicimos y darle paso a un nuevo vínculo y a una nueva forma de amar".