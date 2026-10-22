La reconocida actriz de Hollywood Catherine Zeta-Jones sorprendió al realizarle un particular pedido a Lionel Messi, luego de que el futbolista anunciara su retiro de la Selección Argentina. Durante una conferencia de prensa en la New York Comic-Con, la ganadora del premio Oscar expresó su admiración por el rosarino y aseguró que preferiría verlo nuevamente con la camiseta albiceleste antes que en el Inter Miami.

La protagonista de películas como "La máscara del Zorro" y "Chicago" participaba del evento para presentar "Kill Jackie", su nueva serie de suspenso y venganza para la plataforma AMC+. Sin embargo, una consulta sobre el capitán argentino terminó convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de la conferencia.

"Soy una gran fanática de Messi", expresó la actriz galesa de 57 años, quien sigue de cerca la carrera del futbolista desde hace varios años.

Catherine Zeta-Jones, ganadora del Oscar.

Al ser consultada sobre la decisión del rosarino de despedirse de la Selección Argentina, Zeta-Jones no ocultó su sorpresa y manifestó que le gustaría verlo continuar representando al país.

"Prefiero que se quede en la selección nacional y que le dé un descanso a Miami. Pero esa soy yo", sostuvo entre risas.

La declaración llamó la atención porque, lejos de cuestionar su continuidad en el fútbol profesional, la actriz planteó que el capitán argentino debería priorizar los compromisos internacionales por encima de su actividad en el club estadounidense.

La admiración de Catherine Zeta-Jones por Lionel Messi

El fanatismo de la actriz por el futbolista argentino no es reciente. Durante su paso por el Paris Saint-Germain, Zeta-Jones comenzó a seguir al conjunto francés y, posteriormente, trasladó su apoyo al Inter Miami cuando Messi decidió continuar su carrera en Estados Unidos.

"Me volví hincha del Paris Saint-Germain y ahora soy hincha del de Miami", recordó durante la conferencia.

Su admiración también quedó reflejada durante el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina derrotó a Francia por penales y conquistó su tercera estrella. En aquella oportunidad, la actriz celebró públicamente la consagración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A través de sus redes sociales, compartió imágenes de la definición y expresó su emoción por el título conseguido por Messi. Incluso hizo una referencia humorística a su esposo, el actor Michael Douglas, al señalar que él comprendía su fanatismo por el capitán argentino.

Tiempo después, volvió a demostrar su admiración con una publicación en la que escribió: "Y Dios creó a Messi".

El particular dilema de la actriz cuando juega Argentina

Pese a su fanatismo por el rosarino, Catherine Zeta-Jones reconoció que existe una situación en la que sus preferencias futbolísticas cambian: cuando Argentina enfrenta a Inglaterra.

La actriz, nacida en Gales, admitió que durante la semifinal del Mundial 2026 vivió una contradicción entre su admiración por Messi y su apoyo al seleccionado inglés.

Según explicó, aunque sigue al argentino desde hace años, en un enfrentamiento de esas características termina inclinándose por Inglaterra.

Sus declaraciones volvieron a demostrar el impacto internacional que mantiene Messi incluso después de su despedida de la Selección Argentina. Esta vez, el reconocimiento llegó desde Hollywood y acompañado por un pedido inesperado: que deje descansar al Inter Miami y vuelva a vestir la camiseta albiceleste.