Caucete busca al ganador de $22,5 millones de La Max: aún no reclamó el premio

La suerte volvió a pasar por Caucete. Un apostador ganó $22.500.000 en el sorteo del lunes de La Max, pero hasta el momento nadie se presentó a reclamar el premio, lo que generó expectativa entre los vecinos del departamento y la región.

El ticket ganador fue vendido en la histórica agencia "La Fama", propiedad de Mateo Sirerol, ubicada en la esquina de Diagonal Sarmiento y Paula Albarracín de Sarmiento, uno de los principales accesos a Caucete. La ubicación estratégica del local alimenta las especulaciones sobre la identidad del ganador, ya que podría tratarse tanto de un vecino del departamento como de alguna persona que transitó por la zona y realizó su apuesta de manera ocasional.

La Max es una modalidad de juego en la que los participantes pueden elegir sus propios números o permitir que el sistema los seleccione de manera aleatoria. En esta oportunidad, la combinación resultó ganadora y convirtió a una persona en millonaria de un día para otro.

Desde la agencia esperan que el afortunado se acerque para iniciar los trámites correspondientes y cobrar el premio. No sería la primera vez que "La Fama" entrega sumas importantes, ya que el local cuenta con más de tres décadas de trayectoria y registra antecedentes de premios destacados.

Según la normativa vigente, el ganador dispone de 40 días corridos para reclamar el dinero en la misma agencia donde realizó la apuesta. Una vez vencido ese plazo, el premio prescribe y ya no puede ser cobrado.

Mientras tanto, la noticia se convirtió en tema de conversación en Caucete. Muchos apostadores revisan nuevamente sus tickets con la esperanza de descubrir que son los dueños de los $22,5 millones que aún esperan ser reclamados.