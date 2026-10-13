Caucete: clausuraron fiesta clandestina con cobro de entrada y ocho detenidos

La Policía de San Juan clausuró una fiesta clandestina en una vivienda del barrio Noé Mendoza en Caucete y trasladó a ocho personas a la Comisaría 9.ª tras los disturbios generados en la vía pública. El jefe de la dependencia policial comisario Mario Domínguez y el dueño de casa figuran como protagonistas principales de este procedimiento originado por llamados de alerta recibidos en la línea telefónica 911.

Al comenzar las actuaciones en el domicilio particular el dueño de la vivienda indicó a los efectivos policiales que se trataba simplemente de la celebración de un cumpleaños. Sin embargo las entrevistas realizadas a los asistentes junto a los flyers publicitarios del evento confirmaron que en el lugar se cobraba entrada para poder ingresar a la reunión bailable.

En la promoción previa de la fiesta se detallaba que los varones debían abonar un monto de $0 mientras que las mujeres contaban con acceso gratuito al predio. Además se ofrecía la venta de bebidas alcohólicas en el interior del inmueble sin poseer ningún tipo de habilitación municipal ni permisos correspondientes para el desarrollo de la actividad comercial.

Con el consentimiento previo del propietario la Policía ingresó a la casa y constataron que había un evento en pleno desarrollo con luces de colores y música a elevado volumen. La situación quedó bajo el juzgamiento de las autoridades del Juzgado de Paz de Caucete jurisdicción judicial que deberá avanzar con las actuaciones legales por las faltas cometidas.

Durante el operativo varios asistentes intentaron escapar por el fondo y por los laterales de la propiedad. Finalmente ocho personas terminaron demoradas por causar alteración del orden público entre las cuales se encontraba un adolescente de 16 años que fue restituido a sus progenitores luego de la intervención dispuesta por el juez de menores.

Los demás demorados recuperaron la libertad después de que los efectivos completaran la verificación de datos de identidad y confirmaran la ausencia de pedidos de captura. Por su parte Mario Domínguez señaló "el propietario de la vivienda también era quien organizaba la fiesta" motivo por el cual la persona continuó a disposición de la justicia.