Una investigación que se extendió durante cinco meses terminó con dos personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero y distintos elementos vinculados al presunto fraccionamiento de estupefacientes en Caucete. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Pie de Palo que, según informó la Policía de San Juan, se encuentra junto a un Centro de Atención y Acompañamiento de Consumo Problemático.

El operativo fue llevado adelante por personal del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del Grupo Táctico Geras. La investigación estuvo dirigida por el fiscal Francisco Maldonado y contó con la coordinación de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc, perteneciente al Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal San Juan.

Durante el allanamiento, los investigadores requisaron distintos sectores del domicilio y encontraron varios envoltorios de nylon que contenían cocaína, además de cigarrillos de fabricación casera con marihuana.

Parte de la droga, de acuerdo con la información oficial, estaba escondida debajo del colchón de una cama.

Los efectivos también secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, un picador y diferentes elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

Dos detenidos y un antecedente en la misma vivienda

En el lugar fueron detenidos una mujer de apellido Criado, de 35 años, y su pareja, un hombre de apellido Fernández, de 37.

Según indicó la Policía, ambos ya habían sido investigados anteriormente. En 2024, personal del mismo Departamento Drogas Ilegales había allanado esa vivienda y secuestrado cocaína y marihuana.

En aquella oportunidad, la mujer quedó bajo arresto domiciliario.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la ubicación del domicilio, ya que se encuentra colindante con un espacio destinado a la atención y acompañamiento de personas con consumos problemáticos.

Luego del procedimiento y a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia Federal dispuso que ambos detenidos fueran trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.

La pareja quedó imputada por el delito de comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737, mientras continúa la investigación judicial.