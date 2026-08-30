PUBLICIDAD PUBLICIDAD Policiales > MadrugadaCaucete: detuvieron a dos hombres por robar a dos adultas mayoresLa Policía llegó tras un llamado al 911 y escuchó pedidos de auxilio desde la vivienda. Detuvieron a dos hombres y recuperaron más de $1.400.000.POR REDACCIÓNHace 2 horasPolicía comunalrobocasaAbuelasancianasADULTAS MAYORESCaucetePUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}