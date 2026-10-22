Un hombre de 39 años fue detenido en Caucete, acusado de intentar reconectar sin autorización el suministro eléctrico de un medidor que figuraba desconectado en el sistema de la empresa distribuidora Decsa. El hecho ocurrió el miércoles en una galería comercial y derivó en una causa por presunto hurto de energía eléctrica, que se tramita mediante el procedimiento especial de flagrancia.

El episodio se registró en la galería Virus, ubicada en la intersección de las calles Coronel Dupuy e Ignacio de la Rosa. Según la información oficial, el hombre fue sorprendido por personal de la distribuidora y una agente policial que cumplía servicio adicional mientras manipulaba uno de los medidores del lugar.

Cómo descubrieron la conexión ilegal

Cerca de las 9, una policía y dos operarios de Decsa habían llegado al lugar en una unidad destinada a detectar posibles fraudes en los medidores. El equipo realizó una inspección y, alrededor de las 11.10, cuando regresó, observó al sospechoso frente al gabinete donde se encontraban los dispositivos.

De acuerdo con la información publicada, el hombre manipulaba con herramientas el medidor número 3, que figuraba desconectado en el sistema de la empresa. Además, la caja estaba fuera de su lugar y el sospechoso utilizaba un destornillador para realizar la conexión sin autorización.

Cuando le advirtieron que se trataba de una maniobra ilegal, el hombre se retiró del sitio y manifestó que se presentaría en las oficinas de la distribuidora para pagar la deuda pendiente.

Lo detuvieron en las oficinas de Decsa

Poco después, personal administrativo informó que el mismo hombre se había presentado en la empresa. En ese momento, la agente policial que cumplía servicio adicional procedió a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Emanuel De los Santos, de 39 años, con domicilio en Caucete.

Tras tomar conocimiento del episodio, la Unidad de Abordaje Territorial dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa quedó caratulada como hurto de energía eléctrica y cuenta con intervención de la UFI Flagrancia.

La investigación deberá establecer las circunstancias de la maniobra y la responsabilidad del acusado, que por el momento está señalado en el marco de la causa judicial.