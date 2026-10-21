Un hombre de 44 años fue detenido en el departamento Caucete luego de que se constatara que registraba dos pedidos de captura vinculados a causas judiciales por amenazas y homicidio en grado de tentativa. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Policía Rural Nº 3 y el detenido quedó a disposición de la Justicia.

El hombre fue identificado como Mauricio Alejandro Godoy, domiciliado en el barrio Sarmiento, sobre calle Juan José Bustos, en la zona de Los Médanos, del departamento Caucete. Según la información policial, sobre él pesaban dos órdenes judiciales correspondientes a expedientes iniciados en distintos años.

La Policía Rural N°3 logró la detención del evadido.

Uno de los requerimientos se originó el 14 de diciembre de 2016, en el marco de una causa caratulada como amenazas. El expediente quedó registrado bajo el sumario 1079/16 y la orden de detención identificada con el número 19301. La causa era del Cuarto Juzgado Correccional y estuvo vinculada a la Oficina de Finalización de Causas del Sistema Mixto, bajo la referencia de la doctora Alicia Garcés.

El segundo pedido de captura está relacionado con una investigación por homicidio en grado de tentativa. Esa causa se inició en 2022 y quedó registrada bajo el sumario 15/22, con intervención del Segundo Juzgado de Instrucción. La orden, identificada con el número 19330, fue emitida el 11 de marzo de ese año y figuraba vinculada a la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, bajo la referencia de la doctora Marcela Oviedo.

De acuerdo con los datos consignados en el reporte, ambos requerimientos judiciales mantenían fechas de referencia para el 21 y el 26 de octubre de 2026, respectivamente, por lo que correspondía verificar su vigencia y las directivas judiciales aplicables al momento del procedimiento.

La intervención de la Unidad Policía Rural Nº 3 de Caucete permitió concretar la detención de Godoy, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales que deberán determinar los pasos procesales a seguir en cada expediente.

Las causas por amenazas y homicidio en grado de tentativa corresponden a investigaciones paralelas, iniciadas con varios años de diferencia. La existencia de los pedidos de captura motivó la actuación policial, aunque la información disponible no precisó las circunstancias en las que se produjeron los hechos investigados ni si el detenido había sido condenado en alguna de esas causas.

La situación judicial de Godoy deberá definirse a partir de las resoluciones de los organismos intervinientes y de la verificación del estado actual de ambos expedientes.