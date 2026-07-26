Caucete en alerta tras el hallazgo de un presunto elemento explosivo

La tranquilidad de este domingo en la zona de Las Talas se vio interrumpida por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo en el departamento de Caucete. El descubrimiento generó una movilización inmediata de las fuerzas de seguridad, que acudieron al lugar para evaluar el riesgo potencial de la situación. Según los datos disponibles, el procedimiento preventivo se activó apenas se recibió el aviso correspondiente sobre la presencia del elemento sospechoso.

Para garantizar la protección de la comunidad, las autoridades dispusieron un perímetro de seguridad estricto alrededor del hallazgo. Efectivos policiales y personal especializado permanecen en el sector realizando las tareas de inspección necesarias para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales que describan las características técnicas del objeto ni las circunstancias precisas bajo las cuales fue encontrado.

Las unidades que intervienen en el operativo aguardan la evaluación final del personal capacitado para confirmar si el elemento es efectivamente un explosivo. Mientras se desarrollan estas actuaciones, el sector de Caucete continúa bajo custodia policial permanente a fin de determinar el origen real de este objeto.