La Policía de Caucete recuperó un teléfono celular y una bicicleta en dos procedimientos realizados en el departamento, y restituyó ambos objetos a sus propietarios. Las actuaciones estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Novena, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Uno de los casos comenzó el 15 de octubre, cuando una vecina denunció el hurto de su celular Samsung beige y blanco, con funda transparente, que había dejado olvidado en un banco de la sala de espera de la Municipalidad de Caucete mientras realizaba trámites.

Al advertir que no tenía el aparato, la mujer regresó al edificio municipal y solicitó que revisaran las cámaras de seguridad para intentar establecer qué había ocurrido.

Las cámaras permitieron recuperar el celular

Personal de investigaciones se trasladó al centro de monitoreo municipal para analizar las imágenes. Según la información policial, en las grabaciones se observó a dos personas, una mujer mayor de edad y un hombre, ambos de apellido Méndez, que habrían tomado el teléfono.

Con las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, los efectivos realizaron las actuaciones que permitieron recuperar el aparato. La propietaria lo reconoció y le fue restituido, mientras que el involucrado quedó a disposición de la Justicia.

Encontraron una bicicleta en el Skate Park

En otro procedimiento, efectivos de la Comisaría Novena encontraron una bicicleta Top Mega rodado 29, de color gris, durante recorridas preventivas en el interior del Skate Park de Caucete.

El rodado fue trasladado a la dependencia policial para establecer su procedencia. Posteriormente, la Policía difundió el hallazgo en medios del departamento con el objetivo de localizar a su dueño.

Tras esa publicación, se presentó un vecino de apellido Cuenca, quien informó que días antes le habían sustraído una bicicleta de esas características de un comercio ubicado en Diagonal Sarmiento.

Con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, el hombre acreditó la propiedad del rodado y pudo recuperarlo.

Los dos procedimientos permitieron devolver los elementos a sus dueños y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.