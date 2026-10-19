Un motociclista escapó a pie cuando efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta intentaron entrevistarlo por realizar maniobras peligrosas en el barrio Carrerito, en Caucete. El conductor abandonó una moto Motomel gris en la vía pública y logró huir por los fondos de las viviendas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, durante una recorrida preventiva. Según la información policial, los uniformados observaron al hombre mientras circulaba en zigzag, aceleraba de manera reiterada y producía ruidos con el escape libre.

Escapó por los fondos de las viviendas

Cuando los efectivos intentaron acercarse para identificarlo, el motociclista emprendió la fuga y se alejó a pie por la parte trasera de los domicilios. Antes de escapar, dejó el rodado tirado en la calle.

Los policías no lograron aprehender al conductor, pero secuestraron la motocicleta y la trasladaron a la sede de la Subcomisaría Buenaventura Luna.

Investigan la procedencia de la moto

Por disposición del doctor Martín Morando, el hecho fue caratulado como “hallazgo” y se iniciaron actuaciones para establecer la procedencia del vehículo.

Hasta el momento, la información policial no precisó la identidad del conductor ni si la motocicleta tenía algún pedido de secuestro. La investigación buscará determinar quién es el propietario del rodado y esclarecer las circunstancias del episodio.