Un caso extraordinario conmocionó a Caucete, donde una perra tuvo 21 cachorros en un solo parto. La situación encendió la alarma de una protectora de animales, que lanzó un pedido urgente de colaboración para intentar salvar a las crías que siguen con vida.

La historia fue difundida por la organización Huellitas en el Camino, que explicó que la madre no logra alimentar ni atender adecuadamente a toda la camada. Como consecuencia, siete de los cachorros ya murieron y existe preocupación por el estado de los restantes.

Ante este panorama, la protectora busca personas que tengan perras en período de lactancia y puedan colaborar como madres nodrizas. La propuesta es distribuir la alimentación entre otros animales para aumentar las posibilidades de supervivencia de los pequeños.

Por qué el caso de Caucete es excepcional

La cantidad de cachorros nacidos en un solo parto supera ampliamente lo habitual. El tamaño de una camada puede variar según factores como la raza, el tamaño, la edad y el estado de salud de la madre.

En general, las camadas suelen tener entre cuatro y seis cachorros, aunque pueden ser más numerosas. Por eso, el nacimiento de 21 crías representa una situación excepcional y plantea un desafío para garantizar que todas reciban los cuidados y la alimentación necesarios.

Cómo ayudar a los cachorros

Mientras continúa la preocupación por los animales que siguen con vida, la protectora insiste en la necesidad de conseguir madres nodrizas que puedan amamantarlos y colaborar con su cuidado.

Quienes puedan ayudar pueden comunicarse con la organización a través de su cuenta de Instagram @huellitasenelcaminosj, donde se difundió el pedido de colaboración.

El objetivo es conseguir ayuda cuanto antes para que los cachorros que sobrevivieron tengan mayores posibilidades de salir adelante.