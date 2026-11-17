El comisario Andrés Vilches, titular de la División Policía Rural, y el principal Walter Giménez, jefe de la Rural 2, brindaron detalles sobre los recientes procedimientos ejecutados en el interior de San Juan. En diálogo con Radio Mil20, ambos funcionarios policiales informaron sobre una serie de operativos de control e investigación desplegados en los departamentos Caucete y Albardón, donde lograron incautar armamento, fauna silvestre y recuperar animales denunciados por robo.

Uno de los despliegues más relevantes tuvo lugar en la zona de Los Médanos, departamento Caucete, tras previas tareas de inteligencia e investigación policial. En ese sector rural se concretaron tres allanamientos simultáneos que permitieron el secuestro de 25 aves, 30 jaulas y un cuero de puma. Además, los efectivos hallaron pantalones y camperas pertenecientes al Ejército junto con dos armas de fuego de distinto calibre.

Respecto al armamento incautado en Caucete, las autoridades precisaron que se trata de un arma calibre .22 y otra calibre 7,62. Actualmente la fuerza aguarda los informes oficiales del RENAR para determinar la titularidad de ambas piezas y verificar si registran algún pedido de secuestro por robo. Como resultado de este procedimiento quedaron tres personas vinculadas a la causa, de las cuales dos afrontan actuaciones por la tenencia ilegal de estas armas de fuego.

En este expediente tomó intervención la UFI Genérica junto con el Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la doctora Salvador. Por otro lado, en un operativo vehicular distinto desarrollado en el mismo departamento, personal de la Rural 1 interceptó una camioneta que transportaba un ternero de aproximadamente 20 días de vida sin la documentación exigida por ley. El ejemplar quedó a disposición del Juzgado de Paz de Caucete mientras se investiga su procedencia y posible sustracción.

Finalmente, el principal Walter Giménez reportó un procedimiento exitoso en la localidad de Las Lomitas, ubicada en el departamento Albardón. En ese punto, los uniformados lograron recuperar un caballo que poseía denuncia vigente por robo. Por disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, el equino fue restituido a su legítimo propietario, mientras que una persona resultó imputada y quedó a disposición de la Justicia provincial.