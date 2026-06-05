La emoción se mantuvo intacta hasta el último segundo. En una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que reúne a estudiantes de todo San Juan, la Escuela de Comercio Alfonsina Storni de Caucete y la Escuela Secundaria Dr. Nicanor Larraín de Rawson protagonizaron un enfrentamiento muy parejo.

El equipo azul, representado por Thiago Cuello y Valentina Agüero, llegó desde Caucete acompañado por la profesora Marina García. Del otro lado estuvo el equipo naranja, integrado por Elías Silva y Mía Casivar, junto a la profesora Viviana Balmaceda. Lo que siguió fue una competencia cargada de conocimiento, tensión y varios momentos de humor.

Escuela de Comercio Alfonsina Storni, 5to 2da, Caucete y Escuela Secundaria Dr. Nicanor Larrain, 5to 1ra, Rawson. FOTO HUARPE.

Desde el inicio quedó claro que ninguno estaba dispuesto a regalar nada. La primera ronda arrancó con ventaja para Nicanor Larraín gracias a una correcta respuesta sobre básquet. Sin embargo, Alfonsina Storni reaccionó rápidamente con aciertos en Matemática y Arte para pasar al frente. La igualdad volvió a aparecer cuando el equipo rawsino respondió correctamente una pregunta vinculada a la teoría de la evolución.

La segunda parte mantuvo la misma intensidad. Los estudiantes de Caucete lograron sacar diferencias en Matemática, Ciencia y Geografía, mientras que el conjunto de Rawson respondió cada golpe con precisión, incluso utilizando con éxito su comodín en Lengua. El marcador avanzó punto a punto, sin que ninguno pudiera despegarse.

Ya en el bloque final, la tensión se apoderó del estudio. Una respuesta incorrecta en el comodín de Historia dejó abierta la puerta para el empate. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando una pregunta sobre el océano más grande del planeta volvió a igualar las acciones.

Con el tablero empatado, la definición quedó reservada para el desempate, una instancia que mantuvo en vilo a los participantes, docentes y compañeros que siguieron la competencia.

Dos cursos distintos, una misma pasión por representar a su escuela

Más allá del resultado, ambos cursos dejaron historias particulares. El 5° Primera de la Escuela Dr. Nicanor Larraín llamó la atención por una característica poco habitual: está integrado por apenas cuatro estudiantes. Ellos mismos se definieron como un grupo tranquilo, reservado y muy unido. Elías aseguró ser “el tranquilo” del curso, mientras que Mía confesó que es “la que se ríe por todo”. Además, protagonizaron uno de los momentos más divertidos del programa gracias al video de presentación en el que Elías apareció interpretando a un personaje militar que sorprendió incluso a los conductores.

Por su parte, el 5° Segunda de la Escuela de Comercio Alfonsina Storni se describió con una definición tan curiosa como sincera: “somos un matrimonio”. Según contaron, pasan tantas horas juntos que comparten acuerdos, diferencias y anécdotas como cualquier familia. También relataron que comenzaron siendo apenas ocho alumnos y que hoy son alrededor de quince. Entre exámenes, proyectos y la organización de la campera de egresados, han fortalecido una convivencia que los mantiene unidos. Incluso hubo lugar para una historia de amor nacida en las canchas de vóley y que ya lleva dos años.

Con perfiles completamente distintos, uno pequeño y reservado, otro numeroso y dinámico, ambos cursos demostraron que el compañerismo y las ganas de representar a su escuela pueden convertir una competencia de preguntas y respuestas en un verdadero espectáculo.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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