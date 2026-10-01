Durante una nueva audiencia del juicio por el caso Cuadernos, la fiscal Fabiana León pidió exhibir fotografías y registros del allanamiento realizado en agosto de 2018 en la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate. Las imágenes permitieron volver a observar la estructura que durante la investigación fue identificada como una “bóveda”. (Clarin)

El procedimiento había sido ordenado por el entonces juez Claudio Bonadio, quien investigaba el presunto circuito de pago de sobornos relacionado con empresarios contratistas del Estado. En la vivienda de la expresidenta, los investigadores encontraron una puerta que había sido modificada y camuflada dentro de la construcción.

Una puerta reforzada y un espacio sin acceso

Según lo expuesto durante la audiencia, los efectivos de Gendarmería encontraron un marco de acero detrás de una estructura de mampostería y una puerta común. Al retirar parte de esa construcción pudieron observar el marco original, correspondiente a una puerta reforzada.

El espacio se encontraba junto a una escalera que comunicaba con la planta baja. En los informes incorporados a la investigación fue descripto como un ambiente de aproximadamente 2,85 metros de ancho, 0,97 metros de profundidad y 2,20 metros de alto.

Durante el allanamiento, los investigadores debieron trabajar sobre la puerta para poder acceder al lugar. Un policía que participó del procedimiento también declaró en el juicio y describió el acceso como una estructura especialmente resistente.

Qué encontraron los investigadores

De acuerdo con la información presentada en el expediente, dentro de ese espacio había documentación que fue secuestrada y posteriormente incorporada a la investigación. Entre el material mencionado aparecen carpetas con información relacionada con jueces, empresarios y dirigentes políticos.

La denominación “bóveda” fue utilizada durante la investigación judicial, aunque Cristina Kirchner negó en distintas oportunidades que se tratara de una bóveda destinada al ocultamiento de dinero.

Las imágenes exhibidas este jueves permitieron reconstruir parte del procedimiento realizado hace ocho años y forman parte de la prueba que analiza el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por el caso Cuadernos.

El debate oral continúa con la exposición de pruebas y testimonios vinculados con la investigación sobre el supuesto esquema de recaudación ilegal que es objeto del proceso judicial.