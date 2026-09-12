Cayó con su auto a una acequia en Rawson y sufrió graves heridas

Un automovilista de 32 años identificado como Torres permanece internado con severas lesiones tras protagonizar un violento siniestro vial sobre la calle La Estación, al sur de Abraham Tapia, en las inmediaciones del barrio Escobar, dentro del departamento de Rawson.

El hecho se desencadenó mientras el damnificado circulaba en sentido norte-sur a bordo de un Renault Clio. Las primeras reconstrucciones indican que el conductor maniobró de manera brusca al encontrarse sorpresivamente con otro rodado en su trayectoria, lo que provocó que el vehículo desorientara su rumbo e impactara frontalmente contra el interior del canal de riego.

El impacto le produjo al conductor graves traumatismos en la zona craneal, acompañados por un profuso sangrado. Respecto a la mecánica del hecho, el periodista Pablo Godoy detalló durante la cobertura que "el siniestro fue en calle La Estación, al sur de calle Abraham Tapia, cerca del barrio Escobar" y agregó que "se cree que el conductor, un hombre de apellido Torres de 32 años, se encontró con otro vehículo y, para evitar la colisión, volanteó y terminó cayendo con la trompa del auto dentro de la acequia".

Integrantes del cuerpo de Bomberos trabajaron en la zona para liberar al lesionado desde el habitáculo del rodado. Posterior a las labores de rescate, personal médico concretó el traslado urgente del herido hacia las instalaciones del Hospital Rawson para brindarle la asistencia correspondiente.

Efectivos policiales interrumpieron la circulación en la arteria afectada para retirar el coche del zanjón y desplegar los peritajes de rigor. La investigación judicial y policial procura establecer con precisión la posible intervención de un segundo coche que se habría dado a la fuga tras la maniobra.