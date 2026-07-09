Un procedimiento policial permitió frustrar un intento de hurto en el departamento Pocito y terminó con un hombre de 31 años detenido, luego de que lo sorprendieran trasladando a bordo de una moto, elementos de baño que habían sido sustraídos de una finca ubicada sobre avenida Uñac.

Damnificado del robo reconoció los elementos secuestrados como de su propiedad.

El hecho se registró este miércoles 8 de julio, cuando los Halcones fueron comisionados por el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem) para dirigirse a la zona de calle 7 y Mendoza, donde una mujer aportó información clave para localizar al presunto autor del ilícito.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los uniformados entrevistaron a una mujer, quien manifestó que un sujeto que circulaba en una motocicleta azul de 110 centímetros cúbicos había sustraído distintos elementos de baño de una finca ubicada sobre avenida Uñac, entre calles 7 y 8. Además, indicó que el sospechoso todavía permanecía en las inmediaciones.

Con las características físicas y la descripción del rodado en el que huyó el ladrón, aportadas por la testigo, el personal policial inició un recorrido por la zona y logró interceptar a un sospechoso en calle 7, entre Ruta Nacional 40 y avenida Uñac.

Durante la identificación, los efectivos comprobaron que el hombre transportaba un pie de lavamanos de color celeste y un bidet del mismo color, elementos cuya procedencia no pudo justificar. A partir de los datos reunidos en el lugar y de las manifestaciones de los testigos, los policías regresaron hasta la finca señalada y lograron ubicar al damnificado, Ricardo Manzano Molina, quien reconoció los sanitarios como parte de los bienes sustraídos de su propiedad.

El detenido fue identificado como Marcos Luciano Klaus, de 31 años, domiciliado en el barrio 19 de Noviembre.

El sospechoso fue identificado como Marcos Luciano Klaus, de 31 años, de Chimbas. Tras confirmar las circunstancias del hecho, los efectivos mantuvieron comunicación con la Unidad Fiscal de Flagrancia, desde donde Agustín Caballero, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa.

Como consecuencia del procedimiento, la Policía secuestró los elementos recuperados y los puso a disposición de la Justicia para su posterior restitución al propietario. En tanto, el acusado quedó vinculado a la causa judicial y deberá afrontar el proceso correspondiente por el intento de apoderarse de los sanitarios sustraídos de la finca.