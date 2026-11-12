Jensen Huang presentó este jueves su renuncia con efecto inmediato a todos sus cargos en Nvidia, en medio de un escándalo desatado por su relación extramatrimonial con una empresaria china señalada como presunta espía de Pekín.

La salida del histórico cofundador y referente de la industria de los semiconductores provocó un fuerte cimbronazo financiero, con un derrumbe del 13 % en el valor de las acciones de la compañía tecnológica tras la apertura de Wall Street.

A través de un comunicado oficial, el Directorio de Nvidia (NASDAQ: NVDA) confirmó que Huang dejó sus puestos de presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta directiva tras 33 años en la firma.

En su reemplazo, la empresa designó como directora ejecutiva interina a su actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, Colette Kress, y nombró por primera vez en su historia a un presidente del Directorio, Harvey C. Jones, mientras inicia una búsqueda formal para elegir un sucesor permanente entre candidatos internos y externos.

El escándalo personal y el impacto en Wall Street

La crisis institucional se precipitó luego de que Huang —una de las figuras más influyentes en el desarrollo de procesadores para Inteligencia Artificial— reconociera haber engañado a su esposa en una relación con una empresaria china vinculada presuntamente a los servicios de inteligencia de China.

Aunque el ejecutivo había pedido disculpas públicas el pasado domingo por haber sido “infiel”, la situación se agravó en las últimas horas al difundirse versiones que lo señalaban por haber mantenido también otro vínculo extramatrimonial con una alta ejecutiva de Nvidia que trabajaba bajo sus órdenes.

El impacto en los mercados fue inmediato: antes de que se difundiera el comunicado que oficializó su dimisión, los papeles de Nvidia ya retrocedían más de un 10 % en las operaciones previas a la apertura bursátil, profundizando la caída hasta el 13 % una vez iniciada la rueda en Nueva York.

Las andanzas de Don Huang

Huang, cofundador de Nvidia y una de las figuras más influyentes de la industria mundial de los semiconductores, reconoció haber engañado a su esposa en una relación con una empresaria china señalada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. El pasado domingo pidió disculpas públicas por haber sido “infiel”.

A eso se le sumaron versiones surgidas ayer que indicaban que el ahora exCEO también había mantenido una relación extramatrimonial con una alta ejecutiva de la empresa que estaba a sus órdenes.

Según el comunicado de Nvidia, la renuncia de Huang es con efecto inmediato para todos sus puestos: presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva.

El comunicado completo de Nvidia

- Jensen Huang renuncia.

- Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, es designada CEO interina.

- Harvey C. Jones es nombrado primer presidente del Directorio de la compañía.

El Directorio de NVIDIA (NASDAQ: NVDA) anunció hoy que Jensen Huang renunció a sus cargos de presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del Directorio, con efecto inmediato.

Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de NVIDIA, aceptó desempeñarse como directora ejecutiva interina. Kress continuará ejerciendo sus funciones como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera mientras se desempeñe como CEO interina, hasta que se designe a un sucesor permanente. El Directorio iniciará una búsqueda para seleccionar a un nuevo director ejecutivo permanente y considerará tanto candidatos internos como externos.

Kress se desempeña como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de NVIDIA desde que se incorporó a la compañía en septiembre de 2013. Durante su gestión, ha liderado el área financiera de la empresa y ha desempeñado un papel clave en el crecimiento y la evolución de NVIDIA. Antes de incorporarse a la compañía, Kress trabajó durante casi 25 años en puestos financieros en importantes empresas tecnológicas, entre ellas Cisco y Microsoft.

El Directorio designó a Harvey C. Jones como su primer presidente. Jones ha sido empresario, ejecutivo del sector tecnológico e inversor activo de capital de riesgo durante más de 30 años, periodo en el que también se desempeñó como director ejecutivo y presidente ejecutivo de Synopsys.

“Colette ha contribuido a liderar NVIDIA durante un periodo de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, nuestros clientes, nuestras operaciones y nuestra situación financiera”, afirmó Harvey Jones, presidente del Directorio de NVIDIA. “Cuenta con el respaldo de un equipo directivo experimentado que ha sido fundamental para ejecutar la estrategia de NVIDIA y avanzar en su hoja de ruta tecnológica. El Directorio tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo, y esperamos que las operaciones de la compañía, los compromisos con los clientes y el desarrollo de productos continúen sin interrupciones”.

“La fortaleza de NVIDIA siempre ha estado en su gente y, junto con nuestro equipo directivo, estoy comprometida a seguir construyendo sobre los extraordinarios cimientos que Jensen creó durante los últimos 33 años”, afirmó Colette Kress, CEO interina y directora financiera de NVIDIA. “Seguiremos impulsando el trabajo que ha convertido a NVIDIA en líder en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que tenemos por delante. Nuestro objetivo sigue siendo atender a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas”.

Las contribuciones de Jensen a NVIDIA han sido profundas. NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más importantes e influyentes del mundo. El Directorio y la compañía agradecen a Jensen sus inconmensurables aportes a la empresa y a la industria.

NVIDIA presentará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2027 el martes 17 de noviembre, aproximadamente a las 13.20, hora del Pacífico, tal como estaba previsto, y posteriormente realizará una conferencia telefónica sobre los resultados a las 14, hora del Pacífico.