Cayó el Chancho Peludo tras intentar robarle con un cuchillo a una mujer

Una mujer de 52 años sufrió un violento asalto en el barrio Teresa de Calcuta de Pocito, donde fue despojada de su bicicleta bajo la amenaza de un cuchillo por dos sujetos. Las autoridades actuaron con rapidez y lograron la aprehensión de uno de los sospechosos, identificado como Olmos Ruiz, de 21 años, alias El Chancho Peludo, quien cuenta con un frondoso prontuario por delitos de similar naturaleza.

El hecho se desencadenó cuando la víctima transitaba en su rodado por las inmediaciones de calle Picasso y Construcción. Tras cruzar las vías ferroviarias, los delincuentes la derribaron del vehículo y forcejearon con ella para quitárselo. Ante la resistencia, uno de los atacantes exhibió un arma blanca para amedrentarla y concretar la sustracción de la bici antes de huir con rumbo sur.

La alerta emitida por las cámaras del CISEM permitió a los efectivos iniciar una persecución basada en la vestimenta de los implicados. Poco después, el personal policial interceptó a Olmos Ruiz en las cercanías del lugar del suceso. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras continúan los rastrillajes para dar con el paradero del segundo involucrado y recuperar el bien sustraído.