Cayó el "Chino" Serrano por dispararle a un joven en la pierna al subir al colectivo

Un procedimiento llevado a cabo durante la madrugada por el personal de la División UFI Genérica permitió la localización y captura de un sospechoso que se encontraba en condición de prófugo. La medida judicial se concretó en el interior del Barrio Franklin Rawson, en el marco del Legajo Fiscal caratulado como Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego en Grado de Tentativa. En el inmueble allanado se logró la detención de un hombre de 30 años, conocido bajo el alias de "El Chino", a quien se señala como el presunto autor de la agresión.

Durante el registro de la propiedad, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares de uso personal, además de un cartucho rojo con la marca Orbea calibre 12 y otra munición con la inscripción S y B, 357 SIG, presuntamente de 9 mm. Todos los elementos secuestrados y el aprehendido fueron trasladados a la Subcomisaría Ansilta, donde permanecen en depósito a la espera de la correspondiente audiencia de formalización.

El episodio que originó la causa judicial se registró a las 19:30 horas, en el cruce de las calles José María Paz y Pedro Echagüe, en la misma zona del operativo. En esa esquina, un muchacho afincado en el Barrio Malimán aguardaba la llegada del transporte público junto a un amigo. En ese instante se aproximó un individuo de tez trigueña, contextura delgada y cabello corto, quien llevaba una riñonera cruzada sobre el pecho.

El desconocido lo abordó de manera directa e inició el diálogo preguntándole: "...¿de dónde sos vos?...". Al escuchar que el joven provenía del Barrio Malimán, el agresor insistió: "...te he visto en el Güemes...". Tras indagar también sobre el origen del acompañante, el sujeto se alejó a pie por calle José María Paz en dirección al oeste, sector donde lo aguardaba otro hombre.

La violencia escaló minutos más tarde, cuando la unidad de la línea 204 arribó a la parada. Mientras los dos amigos abordaban el colectivo, los dos sospechosos que se hallaban sentados sobre la vereda caminaron hacia el vehículo de forma intempestiva. Uno de ellos subió los escalones del transporte, sacó una pistola gris con evidentes marcas de desgaste, lanzó insultos y apretó el gatillo contra la pierna derecha del muchacho.

La víctima, maltrecha por la herida de arma de fuego, consiguió replegarse hacia el piso del coche para resguardarse. En ese momento, ambos atacantes rodearon el frente del colectivo apuntando fijamente con el armamento hacia el parabrisas. Ante el inminente riesgo para los presentes, el chofer de la unidad aceleró la marcha y condujo sin paradas previas hasta la dependencia policial más cercana.

La investigación avanzó rápidamente gracias al aporte del propio damnificado, quien reconoció al atacante por su seudónimo y aportó datos sobre su radicación en el Barrio Franklin Rawson. Las pericias posteriores reforzaron esa hipótesis mediante testimonios recopilados y la revisión minuciosa de los registros fílmicos obtenidos de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la unidad de la línea 204.

El conjunto de estas pruebas permitió individualizar a Serrano como el principal sospechoso de haber efectuado el disparo, derivando en las medidas judiciales que concluyeron con el registro de su domicilio desde el mismo día en que sucedieron los hechos.