La investigación por la muerte de Cintia Ortega dio un giro decisivo este martes, luego de que el conductor acusado de atropellarla y abandonar la escena del siniestro se entregara en la UFI Delitos Especiales.

La presentación se produjo durante la noche, mientras la Policía realizaba un allanamiento en el que secuestró el vehículo presuntamente involucrado en el hecho. Durante la inspección, los investigadores detectaron que al automóvil le habían reemplazado una de sus piezas, en un aparente intento por ocultar pruebas y dificultar el avance de la causa.

El procedimiento fue ordenado por la UFI Delitos Especiales y se concretó tras varios días de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintos peritajes. Gracias a esas diligencias, los investigadores lograron identificar el automóvil que habría participado del hecho y localizar a su propietario.

Al inspeccionar el rodado, los peritos advirtieron que una de las piezas dañadas había sido reemplazada luego del siniestro. Ese dato fortaleció la hipótesis de que el conductor intentó ocultar evidencias para evitar ser vinculado con el atropello.

El detenido, además, cuenta con antecedentes penales. Según trascendió, registra una condena previa por abuso sexual simple, un elemento que ahora forma parte del expediente judicial y será evaluado durante el avance de la causa.

El vehículo quedó secuestrado y será sometido a nuevas pericias para determinar si los restos encontrados coinciden con las pruebas recolectadas en el lugar donde ocurrió el hecho.

La causa busca esclarecer las circunstancias en las que Cintia Ortega fue embestida y establecer el grado de responsabilidad del acusado. Tras la detención, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las medidas ordenadas por la fiscalía para completar la investigación.