Cayó el "Falcón", un menor que acuchilló en la cara a un policía en Chimbas

Un menor conocido como el Falcón atacó a un efectivo policial con dos cuchillos durante un procedimiento de rutina realizado en Chimbas según informó Telesol. Todo se inició cerca de la una y media de la madrugada de este martes cuando personal motorizado de la Unidad Operativa Chimbas Sur patrullaba la calle Benavídez en Villa El Salvador. En ese lugar los uniformados observaron a un joven corriendo y decidieron interceptarlo para solicitar su identificación.

Según Telesol el adolescente de diecisiete años se mostró muy nervioso y manifestó su condición de menor ante las autoridades policiales. Los efectivos informaron que lo identificaron por su presunta vinculación con diversos hechos delictivos cometidos en los barrios Pateta y Lebensohn. Durante la inspección los agentes le solicitaron que exhibiera sus pertenencias al notar un bulto en su cintura.

En ese instante el joven extrajo dos armas blancas y se abalanzó contra uno de los policías para agredirlo. A causa del ataque el uniformado sufrió una herida en la cara que demandó siete puntos de sutura. Ante la agresión los efectivos solicitaron refuerzos y consiguieron reducir al implicado. Por disposición del juez de Menores de turno el joven fue derivado al Centro de Admisión y Derivación.