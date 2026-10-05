Dos hombres fueron detenidos durante la tarde del domingo luego de que personal policial encontrara 16 envoltorios con cocaína en el interior del automóvil en el que circulaban por Chimbas. El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento Motorizada N° 1 y posteriormente intervino personal de Drogas Ilegales, que confirmó que la sustancia hallada era cocaína.

El operativo comenzó alrededor de las 15:10, cuando los efectivos que integraban los móviles Halcón 3 y Halcón 4 realizaban recorridas preventivas por el barrio Echeverría. En ese contexto observaron un Chevrolet Classic, dominio OYR 930, que circulaba por calle Catamarca hacia el sur.

Los policías siguieron al vehículo y lograron interceptarlo en la intersección de calles Corrientes y Catamarca. En el interior encontraron a dos hombres, quienes, según el informe policial, mostraron un estado de nerviosismo durante la entrevista.

La droga secuestrada arrojó un peso de 7 gramos.

Mientras los efectivos realizaban el procedimiento, observaron que el conductor arrojó un objeto hacia el interior del vehículo. Al revisar la situación, los uniformados encontraron un envoltorio de nailon que contenía en su interior 16 pequeños envoltorios con un polvo blanco, que en ese momento fue considerado presuntamente como una sustancia estupefaciente.

La situación generó además un momento de tensión, ya que los dos ocupantes del vehículo se ofuscaron e insultaron al personal policial. Ante esta situación, los efectivos procedieron a detenerlos y solicitaron la presencia de integrantes de Drogas Ilegales para realizar las pruebas correspondientes.

Hasta el lugar llegaron el oficial ayudante Cayetano Gallego y el cabo primero Eliana Peñaloza, quienes realizaron el trabajo de campo sobre la sustancia encontrada. El análisis permitió determinar que se trataba de cocaína, en total 16 envoltorios.

Los detenidos fueron identificados como Hernán Marcelo Sánchez, de 31 años, con domicilio en Chimbas, y Mauricio Alejandro Flores, de 40 años, domiciliado en Carpintería, departamento Pocito.

A partir del resultado positivo del procedimiento, ambos quedaron vinculados al legajo N° 460/26, caratulado como infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, quedando a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

Además de la causa federal, los dos hombres quedaron vinculados a un expediente contravencional identificado como N° 3965/26, por infracciones contempladas en los artículos 98, 109, 113, 117 y 118, con intervención del Segundo Juzgado de Faltas.