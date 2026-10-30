Cayó el "Pitbull" Escobar: salió del Penal hace ocho meses y volvió a robar

Cristian Escobar, alias el Pitbull, llevaba apenas ocho meses en libertad tras cumplir condena en el Penal de Chimbas cuando decidió volver al delito. Su nuevo golpe ocurrió en la Ferretería Molper, situada sobre Avenida España 142 Sur, entre Laprida y Rivadavia, en el departamento Capital.

El hecho se registró el viernes 23 de octubre a las 18:18, cuando el propietario llegó al comercio y descubrió que habían violentado la parte posterior del inmueble. Los delincuentes se llevaron 300.000 pesos en efectivo junto con una gran cantidad de herramientas de trabajo.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Central, que utilizó las cámaras del 911 y los domos ubicados en avenida España y Laprida para identificar al sospechoso. Con estos datos, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de Cristian Escobar, ubicada en el Barrio El Chañar.

Al notar la llegada de los policías, el delincuente intentó escapar corriendo por los techos y se ocultó en un cañaveral cercano. Sin embargo, los efectivos montaron un operativo cerrojo, lo rodearon por completo, lo redujeron y lo trasladaron a los calabozos de la Central de Policía.