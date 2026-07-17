Un joven de 22 años quedó detenido este jueves en la mañana luego de intentar sustraer cables del sistema de refrigeración de la empresa Tankito, ubicada sobre calle Comandante Cabot, en Capital. El sospechoso fue sorprendido por el personal de seguridad privada mientras intentaba cortar el cableado de las heladeras y, tras un forcejeo, fue reducido hasta la llegada de efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM).

El procedimiento ocurrió alrededor de las 10, cuando personal del GAM realizaba recorridas preventivas por la zona. A través de la frecuencia policial, los efectivos escucharon un pedido de apoyo en el que se informaba que agentes de seguridad de la empresa Tankito mantenían reducido a un hombre que había ingresado al predio con aparentes intenciones de robo.

Al arribar al lugar, los uniformados colaboraron con la inmovilización del sospechoso y concretaron su aprehensión. Posteriormente, el hombre quedó bajo custodia policial mientras se daba intervención al Sistema de Abordaje Territorial, en el marco del Sistema Acusatorio.

Minutos después se presentó en el lugar el ayudante fiscal, doctor Mendoza, quien, tras mantener comunicación con el fiscal de turno, dispuso que el detenido quedara vinculado a una causa por el delito de robo en grado de tentativa.

El aprehendido fue identificado como Alejandro Ezequiel Agüero, de 22 años, domiciliado en Villa Maturano, en el departamento Capital. De acuerdo con la información policial, el joven registra un frondoso prontuario por distintos delitos contra la propiedad.

Los investigadores también establecieron que Agüero ya había sido señalado como el presunto autor de otros hechos ocurridos días atrás en la misma empresa. Según indicaron las fuentes, las cámaras de seguridad de Tankito registraron al sospechoso mientras sustraía cables y provocaba daños en las heladeras utilizadas para la producción y conservación de hielo y agua mineral.

Esas imágenes fueron incorporadas a la investigación y permitieron fortalecer las sospechas sobre su participación en los episodios anteriores. Aunque aquellas actuaciones continuaron su curso judicial, el nuevo intento de robo derivó en su aprehensión en Flagrancia.

Tras cumplir con las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, la Unidad Fiscal de Flagrancia avanzó con las medidas procesales para determinar su responsabilidad en este hecho y analizar su eventual vinculación con los daños y sustracciones registrados previamente en las instalaciones de la empresa ubicada sobre calle Comandante Cabot, en Capital.