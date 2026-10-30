La investigación por el violento ataque a tiros contra una familia en Chimbas sumó un avance clave con la detención del cuarto y último sospechoso que permanecía prófugo. Se trata de Lucas Felipe Molina, de 30 años, quien fue capturado por la Policía en las inmediaciones de su vivienda. Con esta aprehensión, los cuatro hombres señalados por la agresión ocurrida el pasado 15 de octubre en el barrio El Prado quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento se concretó el miércoles 28 de octubre sobre calle 11 de Septiembre, en Chimbas. Según informó la Policía de San Juan, efectivos de la Comisaría 26.ª llegaron hasta el domicilio del sospechoso y lograron detenerlo cuando se encontraba sobre la vereda.

Molina estaba prófugo desde el episodio y quedó imputado por los presuntos delitos de amenazas y daños, en una causa que tramita ante la UFI de Delitos Genéricos. Además, registra antecedentes vinculados a otro expediente que se encuentra en el Juzgado de Ejecución Penal N.º 2.

El hecho que originó la investigación ocurrió el jueves 15 de octubre, cuando cuatro hombres llegaron hasta una vivienda del barrio El Prado y protagonizaron un violento enfrentamiento con sus ocupantes.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el padre de la familia intentó intervenir para frenar la agresión, pero recibió golpes de puño y culatazos en la cabeza. Los investigadores establecieron que al menos dos de los sospechosos portaban armas de fuego, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38.

Antes de escapar, los atacantes habrían amenazado con regresar para buscar al hijo de la familia. Posteriormente, dispararon contra un automóvil Toyota que pertenecía al joven. En el lugar se contabilizaron siete disparos y los peritos encontraron numerosas vainas servidas.

Una deuda de dinero, la principal hipótesis

Una de las líneas centrales de la investigación apunta a que el ataque habría sido consecuencia de un conflicto relacionado con un préstamo de dinero.

Según esa hipótesis, uno de los denunciantes habría entregado una suma de dinero a una persona vinculada con los agresores. Los posteriores reclamos para recuperar el préstamo habrían desencadenado una serie de amenazas que terminaron en el ataque armado.

Sin embargo, los investigadores todavía buscan establecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

Antes de la detención de Lucas Molina, otros tres hombres ya habían quedado vinculados al expediente. Walter Tomás Molina, conocido como "Poroto", y Mario Lorenzo Calivar fueron detenidos y recibieron un mes de prisión preventiva.

Posteriormente, Cristian Alexis Muñoz Torrejón se presentó voluntariamente en la Comisaría 17.ª y también quedó bajo prisión preventiva por un mes, tras la audiencia de formalización.

Con los cuatro sospechosos localizados, la investigación continúa bajo la intervención de la UFI de Delitos Genéricos, que deberá analizar las pruebas reunidas y establecer las responsabilidades penales por la agresión.