Un hombre de apellido Blanco fue detenido este lunes en Caucete durante un allanamiento realizado a partir de una investigación iniciada por varias denuncias de robos y arrebatos registrados durante septiembre en distintos sectores del departamento. El procedimiento permitió además secuestrar una bicicleta que, según la investigación policial, habría sido utilizada por el sospechoso para desplazarse antes o después de cometer algunos de los hechos, por todo eso el ladrón fue condenado a 7 años de prisión efectiva.

La investigación se inició luego de que la Comisaría 9° recibió varias denuncias por delitos contra la propiedad ocurridos durante el mes pasado en inmediaciones del Skate Park de Caucete. El último episodio que quedó incorporado a la pesquisa ocurrió el 30 de septiembre, cuando una mujer que se encontraba realizando actividad física fue sorprendida por un hombre que le arrebató el teléfono celular y escapó rápidamente del lugar.

Una mancha en el rostro del ladrón fue determinante para identificarlo. sospechoso.

Tras realizar la denuncia, la víctima aportó a los investigadores diferentes características físicas del autor. Entre esos datos, señaló como rasgo particular una mancha que el sospechoso tenía en el rostro. Esa descripción fue posteriormente reconocida por la damnificada durante una instancia de identificación realizada en la División Reunión de Información y Análisis Criminal.

A partir de esos elementos, los efectivos de la Comisaría Novena profundizaron las tareas investigativas y reunieron información que permitió orientar la pesquisa hacia un hombre de apellido Blanco, oriundo del barrio Pie de Palo.

Con los datos obtenidos, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento, secuestro y detención. La medida judicial se concretó este lunes 5 de octubre y tuvo resultado positivo.

Durante el procedimiento, los policías lograron detener a Blanco y secuestraron una bicicleta que quedó incorporada a las actuaciones. El sospechoso fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información policial, el detenido era investigado por su presunta participación en distintos hechos contra la propiedad y las personas ocurridos en Caucete. Los investigadores sostuvieron que el hombre se movilizaba de diferentes maneras, en bicicleta, motocicleta o a pie, y que habría utilizado esos medios para desplazarse por distintos sectores del departamento.

La pesquisa también estableció, que una de las modalidades que se le atribuía consistía en abordar a sus víctimas para cometer arrebatos, incluso mediante agresiones físicas. En ese contexto, los investigadores analizaron su posible vinculación con otros episodios denunciados durante septiembre.

Otro de los elementos incorporados al expediente fue la situación del detenido respecto del Servicio Penitenciario Provincial. Según informó la Policía, Blanco contaba con salidas transitorias y tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, eso blanco pasará 7 años preso.

La detención y el secuestro de la bicicleta fueron puestos a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal coordinadora Claudia Salica. El detenido quedó detenido a la espara de la realización de la audiencia de formalización, donde la Fiscalía expuso los elementos reunidos durante la investigación. Finalmente la Justicia condenó al acusado a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.