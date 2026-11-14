Un hombre de 34 años que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo fue detenido en el barrio El Prado, en Chimbas. El sospechoso era buscado por la Justicia desde el pasado 6 de noviembre y fue localizado mientras caminaba por la vía pública, según informó este sábado 14 la Policía de San Juan.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo (UAI), dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. Los investigadores realizaban tareas en el interior del barrio cuando advirtieron la presencia del hombre y procedieron a verificar su situación judicial.

Tras comunicarse con el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación, los policías confirmaron que el sujeto, identificado con el apellido Carrizo, había sido declarado en estado de rebeldía en el marco de un expediente por robo.

Por disposición judicial, el hombre fue detenido y quedó a disposición del mismo juzgado, que interviene en la causa.

Cómo encontraron al hombre buscado en Chimbas

De acuerdo con el informe policial, la detención se produjo mientras los efectivos desarrollaban tareas de investigación en el barrio El Prado.

Durante el recorrido, observaron a un hombre que transitaba por la zona y avanzaron con las averiguaciones correspondientes.

La consulta judicial permitió establecer que existía un pedido de captura vigente desde el 6 de noviembre, es decir, ocho días antes de la publicación del parte policial.

Con esa información, el personal actuante concretó la detención y dio intervención al organismo judicial que había requerido su localización.

Qué se sabe sobre la causa por robo

La Policía de San Juan confirmó que el detenido estaba vinculado con un legajo caratulado como robo y que había sido declarado en rebeldía.

Sin embargo, el comunicado no precisó cuándo ocurrió el hecho investigado, qué elementos habrían sido sustraídos ni las circunstancias que motivaron la declaración judicial.

Tampoco se informaron incidentes durante el procedimiento ni el hallazgo de objetos relacionados con la causa.

La investigación policial derivó así en el cumplimiento de la orden judicial. El hombre permanece a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación, que deberá resolver las actuaciones correspondientes.