Cayó en Chimbas un prófugo que no volvió tras una salida transitoria

Un hombre que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido durante un allanamiento realizado en Villa Ariza, en Chimbas. El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Según informaron fuentes policiales, la investigación permitió establecer que en una vivienda del barrio se ocultaba un hombre de apellido Tobares, sobre quien pesaba una orden de recaptura luego de incumplir el régimen de salidas transitorias otorgado por la Justicia.

Con esa información, efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo realizaron un allanamiento en el domicilio donde se presumía que permanecía oculto. La medida judicial arrojó resultado positivo y el hombre fue detenido sin que se registraran incidentes.

Una vez concretada la aprehensión, y siguiendo las directivas impartidas por el Juzgado de Ejecución Penal, el condenado fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde continuará cumpliendo la pena impuesta por la Justicia.

Desde la fuerza destacaron el trabajo investigativo que permitió localizar al prófugo y concretar su recaptura, poniendo fin a la búsqueda iniciada tras el incumplimiento de las condiciones del beneficio de salidas transitorias.