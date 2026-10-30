Un operativo de prevención y seguridad realizado por personal de la División Comando Sur en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, terminó con la detención de un hombre de 27 años que tenía un pedido de captura vigente solicitado por la UFI Flagrancia. El procedimiento se concretó luego de que los efectivos advirtieron que el sujeto protagonizaba disturbios en la vía pública y, al observar la presencia policial, intentó escapar.

El hecho ocurrió mientras los cabos primero Mario Herrera y Carla Hermosilla, ambos adscriptos al Comando Sur, realizaban recorridas preventivas en las inmediaciones de la manzana D del barrio. En ese sector, los uniformados observaron a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública.

Cuando advirtió la llegada del móvil policial, el sujeto emprendió la huida. Sin embargo, los efectivos lograron alcanzarlo y detenerlo a pocos metros del lugar.

Al momento de identificarlo, el hombre manifestó llamarse Braian Leonel Naranjo, de 27 años, con domicilio en el mismo barrio Teresa de Calcuta. A partir de sus datos personales, los uniformados realizaron una consulta a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), donde se conoció que el sujeto tenía un pedido de captura vigente.

Según el sistema, Naranjo registraba un pedido de captura vigente por una causa caratulada como hurto en grado de tentativa, con fecha del 2 de enero de 2025. El requerimiento había sido emitido en el marco de una intervención de la UFI Flagrancia.

Además, debido al comportamiento nervioso que presentó durante el procedimiento, los policías realizaron un palpado de urgencia. En esa instancia encontraron entre sus prendas, específicamente en la remera, un cuchillo marca Tramontina con cabo de madera y una hoja de aproximadamente 10 centímetros.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la Subcomisaría Buenaventura Luna. La intervención quedó vinculada al expediente contravencional 1749/26, con intervención del Juzgado de Paz de Pocito.

De esta manera, el procedimiento permitió identificar y poner a disposición de las autoridades a un hombre que era requerido por la Justicia, además de secuestrar el arma blanca que llevaba consigo.