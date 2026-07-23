Cayó en Mendoza un prófugo buscado por abuso sexual que viaja desde San Juan

Un hombre de apellido Britos fue detenido en la localidad de San Martín, provincia de Mendoza, tras un operativo policial coordinado con la provincia de San Juan. El procedimiento permitió interceptar el vehículo en el que se desplazaba gracias al seguimiento realizado mediante el sistema de videovigilancia y los lectores automáticos de patentes.

La investigación comenzó cuando efectivos de la Policía de San Martín recibieron información de que el sospechoso viajaba desde San Juan con destino a Mendoza. A partir de ese dato, se activó un operativo conjunto entre la Policía de San Juan, la Policía de Mendoza y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que monitoreó en tiempo real el recorrido del automóvil.

Con la ubicación del vehículo confirmada, personal de la Unidad Especial de Patrullaje montó un operativo cerrojo sobre la Ruta Nacional 7 para impedir su escape. Minutos después, el automóvil fue detectado cuando ingresaba a la calle Eva Perón, donde los efectivos lograron interceptarlo y reducir a su conductor.

Al identificar a Britos, los uniformados comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual, emitido por la Oficina Fiscal de San Martín.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo fue secuestrado como parte de las actuaciones correspondientes.