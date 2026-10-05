Un joven de 22 años que se encontraba evadido de la Justicia fue detenido el viernes 2 de octubre en una vivienda del barrio Santa Clara, en el departamento Santa Lucía. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Barrio Balcarce, quienes localizaron al sospechoso luego de recibir una alerta sobre su presencia en el domicilio.

El detenido fue identificado como Braian Germán Bazán, de 22 años, quien registró domicilio en el barrio Santa Clara. Sobre el joven pesaba n pedido de captura vinculado a una causa por robo, identificada como legajo MPF 10130/26, caratulada contra Bazán por robo.

El procedimiento se produjo alrededor de las 18:02, cuando personal de la Unidad Operativa Barrio Balcarce, integrado por el cabo Walter Cortez y el cabo primero Fabricio Varela, realizó recorridas de prevención y seguridad en la zona.

Durante el operativo, los efectivos recibieron una comisión del operador del CISEM para dirigirse hasta una vivienda ubicada en el barrio Santa Clara. Al llegar al lugar, entrevistaron a una mujer de 43 años, quien manifestó que su hijo, Braian Bazán, se encontraba evadido y que estaba dentro de la vivienda.

Ante esa situación, la mujer permitió el ingreso de los policías al domicilio. Los efectivos ingresaron al inmueble y localizaron al joven, por lo que procedieron a su aprehensión.

Luego del procedimiento, los uniformados establecieron comunicación con la Base Acusatorio para verificar la situación judicial del sospechoso. Desde ese organismo intervino el doctor Jorge Salinas, quien indicó que se debía establecer comunicación con la UFI Delitos contra la Propiedad para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, los efectivos se comunicaron con la ayudante fiscal Gabriela Barrientos, quien confirmó que Bazán tenía vigente un pedido de captura vigente y dispuso que fuera trasladado a la Comisaría 5ª.