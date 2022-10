Cayó granizo en una parte de San Juan y se esperan lluvias con viento sur

Tras varios días de inestabilidad, durante la tarde de este miércoles cayó granizo con abundante lluvia en la zona de San Carlos, informaron fuentes policiales.

En cuanto a las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera la llegada de un fuerte viento sur cuyas ráfagas alcanzarían los 50 kilómetros por hora. Además, el pronóstico prevé lluvias aisladas en San Juan.

Publicidad

Este jueves la temperatura máxima será de 28º C y la mínima de 13º C con cielo despejado. El fin de semana estará soleado con temperaturas máximas superiores a los 30º C.