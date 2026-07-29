Cayó la banda del "auto alquilado" tras un robo con armas a un comercio

Una noche agitada en el centro de San Juan concluyó con la detención de tres jóvenes tras un asalto armado. El incidente comenzó cerca de las 22 en la esquina de calle Nueve de Julio y Paula Albarracín de Sarmiento. En ese punto, tres delincuentes ingresaron violentamente a un local comercial donde encañonaron y redujeron a su dueño, Marcos Calderón Sosa. Los asaltantes lograron llevarse diversos efectos, entre ellos varios atados de cigarrillos y un parlante portátil, antes de escapar en un automóvil.

La fuga se realizó a bordo de un Renault Logan de color azul. Tras recibir un alerta radial, el grupo motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, bajo las órdenes del Oficial Subinspector Emiliano Cabrá, inició de inmediato las averiguaciones de campo.

Una pieza fundamental para orientar la búsqueda fue determinar que el vehículo utilizado por los asaltantes era alquilado. Alrededor de la 01 de la mañana, los efectivos desplegaron un patrullaje de precisión y localizaron el coche, con dominio NSM 583, estacionado en la Manzana D del Barrio Los Troperos, en Santa Lucía.

Al ser abordados por la policía, los sospechosos mostraron una conducta hostil y se ofuscaron con los agentes. No obstante, los efectivos observaron que dentro del habitáculo se encontraban el parlante y los cigarrillos sustraídos al comerciante.

Los sujetos fueron identificados como Alex Iván Irrazabal, de 24 años, Eric Mauricio Godoy, de 25 años, y Víctor Lauriano Castro, de 27 años, todos residentes de la zona donde fueron atrapados.

El fiscal Santiago Bruno dio inicio al procedimiento de Flagrancia bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda. El automóvil quedó secuestrado a la espera de una orden judicial para su requisa integral.